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الرئيسية | رياضة | الزمالك ينتظر التحاق اللاعب أوناجم بتداريب الفريق

الزمالك ينتظر التحاق اللاعب أوناجم بتداريب الفريق

الزمالك ينتظر التحاق اللاعب أوناجم بتداريب الفريق
أوعنا بلعيد
الأربعاء 14 غشت 2019 - 08:37

ينتظر مسؤولو فريق الزمالك المصري لكرة القدم أن يعود الدولي المغربي محمد أوناجم، إلى القاهرة يوم السبت المقبل، من أجل الانتظام في التداريب الجماعية للمجموعة تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وكان النجم السابق لفريق الوداد الرياضي قد عاد إلى المغرب من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته، بعد الحصول على إذن من الطاقم التقني بقيادة طارق يحيى، المدرب المؤقت، الذي ينتظر أن يحل مكانه المدرب الصربي فالدان ميلودفيتش، على رأس القيادة الفنية، بعدما اقترب من الإشراف على تداريب الفريق في ظل وجود شبه إجماع عليه من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وسمح مدرب الزمالك المؤقت للاعب أوناجم بقضاء عطلة عيد الأضحى بالمغرب، لاسيما أنه لن يشارك في المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد بتروسبورت، برسم ذهاب دور الـ64 من عصبة الأبطال.

وسبق للأبيض المصري أن تلقى تأكيدات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن محمد أوناجم لن يتمكن من المشاركة في الأدوار التمهيدية للزمالك في عصبة الأبطال، بسبب عدم قيده في فترة القيد الأولى، لتواجده في لائحة الوداد في نفس الوقت الذي كان يسجله الزمالك في قائمته.

واستقدم الزمالك نجم الوداد أوناجم، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، حيث كان من اللازم أن يتم رفع اسمه من قائمة الوداد قبل تسجيله في لائحة الفريق المصري، ما سيمكنه من المشاركة مع المجموعة خلال الأدوار التمهيدية.

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