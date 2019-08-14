رونالدو: ميسي لاعب رائع .. وأنا الأفضل بالعالم

هسبريس - إفي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن أسطورة برشلونة ليونيل ميسي "الفرق بيني وبينه هو أنني فزت بدوري الأبطال مع أندية مختلفة؛ كما أنني كنت هدافا لدوري أبطال أوروبا لستة أعوام متتالية".

وأدلى مهاجم يوفنتوس الحالي (34 عاما) بهذه التصريحات في إطار سلسلة حلقات وثائقية لمنصة (DAZN) الإلكترونية عُرضت الثلاثاء.

وأشاد نجم ريال مدريد السابق بمنافسه الأرجنتيني (32 عاما) قائلا "إنه لاعب رائع، سيذكره الجميع ليس فقط بسبب الكرات الذهبية، بل لكونه يحافظ دائما على مستوى عال، عاما بعد عام، مثلي تماما".

وتوج كريستيانو بالتشامبيونز ليغ خمس مرات منها أربعة مع ريال مدريد وواحدة مع مانشستر يونايتد، مقابل أربعة لميسي، وكلاهما يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة أفضل لاعبي العالم (خمس مرات).

كما أعرب صاروخ ماديرا، الهداف التاريخي للتشامبيونز ليغ والذي لا ينافسه على ذلك اللقب سوى ميسي، عن شكره للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، قائلا "لقد جعلني أشعر بالخصوصية. لقد أحببته كثيرا بشكل شخصي، ولكن العمل معه جعلني أشعر بإعجاب أكثر تجاهه بسبب طبيعته كإنسان، وطريقته في التحدث، وكيفية قيادته للفريق، وطريقة تعامله معي".

وفيما يتعلق بطريقة الحفاظ على مستواه البدني، صرح رونالدو البالغ من العمر 34 عاما في الحلقة الوثائقية بقوله "من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى والبقاء على القمة. هذا الجسم الرياضي لا يسقط من السماء، أقول ذلك على سبيل المزاح، لكن هذا صحيح. هناك الكثير من العمل وراء الألقاب".

يذكر أن كريستيانو يقوم ببطولة ثلاث حلقات من أصل تسع حلقات للسلسلة الوثائقية التي تحمل اسم 'The Making Off' والتي تستعرض حياة كريستيانو رونالدو ونيمار وخوسيه مورينيو.