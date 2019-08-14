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كُتّاب وآراء
رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي
رفض الفرنسي لوران بلان، بشكل رسمي، عرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة الفريق الوطني المغربي، خلفا لمواطنه هيرفي رونار، بعد أن كان المرشح رقم واحد من قبل فوزي لقجع لهذا المنصب.
وكشف مصدر وثيق الاطلاع لهسبورت أن بلان ورغم إعجابه بمشروع جامعة كرة القدم والإمكانيات التي ستتاح له للنجاح مع "الأسود" إلا أنه فضل دراسة مقترحات أخرى، خاصة من قبل ناد قيل أنه كبير، وسيكون الوجهة المقبلة للمدرب بعد 3 سنوات قضاها بعيدا عن ميدان التدريب.
وكشف المصدر ذاته أن لوران بلان كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها المدرب مع فوزي لقجع بالرباط الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي.
وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الناخب الوطني الجديد، يعد من بين التفاصيل التي تركز عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اختيار بديل هيرفي رونار، إذ فاضلت جامعة الكرة بين الثنائي وحيد حاليلوزيتش والفرنسي لوران بلان.
وأَوْضَحت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة مستعدة لدفع راتب شهري لا يتعدى 100 مليون سنتيم للناخب الوطني الجديد، أو 120 مليونا كحد أقصى في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن الناخب الوطني السابق كان قد بدأ مهامه على رأس "الأسود" براتب شهري تقدر بـ 60 مليون سنتيم قبل أن يضاعف إلى 120 مليونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
لسنا بحاجة لبناء معامل ولا مستشفيات ولا جامعات ولا مدارس...يكفينا ما بنيناه في إفريقيا
Sinon, je dirais un bon entraineur Espagnol ou Portugais pour l'equipe Marocaine . qui doit metriser la langue Francaise. Bonne chance
لماذا لم تستفد الجامعة من درس 20 سنة الماضية، فكل المدربين فشلوا مع المنتخب؟
أليس في المغرب رجل رشيد أم أنَّ هناك أسرار و أوامر في الخفاء تحتم علينا التعاقد مع مدربين اجانب و خاصة مدربين من بلد إستعمرنا لسنوات طويلة
كفانا من الركوض وراء ماما فرنسا بدون نتيجة وبلادنا لديها من الأطر الوطنية ما يكفي لتدريب إفريقيا بأكملها يجب إتاحة الفرصة لهم وللاعب المحلي واتركوا أموال الشعب لأبناء الشعب.