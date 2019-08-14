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الرئيسية | رياضة | رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي

رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي

رسميا .. لوران بلان يرفض عرض الجامعة بتدريب المنتخب المغربي
هسبورت - محمد أمين متبار*
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:30

رفض الفرنسي لوران بلان، بشكل رسمي، عرض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة الفريق الوطني المغربي، خلفا لمواطنه هيرفي رونار، بعد أن كان المرشح رقم واحد من قبل فوزي لقجع لهذا المنصب.

وكشف مصدر وثيق الاطلاع لهسبورت أن بلان ورغم إعجابه بمشروع جامعة كرة القدم والإمكانيات التي ستتاح له للنجاح مع "الأسود" إلا أنه فضل دراسة مقترحات أخرى، خاصة من قبل ناد قيل أنه كبير، وسيكون الوجهة المقبلة للمدرب بعد 3 سنوات قضاها بعيدا عن ميدان التدريب.

وكشف المصدر ذاته أن لوران بلان كان الأقرب لتولي تدريب "الأسود"، خاصة عقب الجلسة التي عقدها المدرب مع فوزي لقجع بالرباط الخميس الماضي، والتي اتفق خلالها الطرفان على غالبية تفاصيل التعاقد المرتقب قبل أن يتراجع المدرب الفرنسي.

وعَلِمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن الراتب الشهري الذي سيتقاضاه الناخب الوطني الجديد، يعد من بين التفاصيل التي تركز عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اختيار بديل هيرفي رونار، إذ فاضلت جامعة الكرة بين الثنائي وحيد حاليلوزيتش والفرنسي لوران بلان.

وأَوْضَحت المصادر ذاتها أن جامعة الكرة مستعدة لدفع راتب شهري لا يتعدى 100 مليون سنتيم للناخب الوطني الجديد، أو 120 مليونا كحد أقصى في حال كان الخيار مدربا من المستوى "الأول"، علما أن الناخب الوطني السابق كان قد بدأ مهامه على رأس "الأسود" براتب شهري تقدر بـ 60 مليون سنتيم قبل أن يضاعف إلى 120 مليونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ولد البلاد الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:48
انا عطيوني غير 10 مليون سنتيم والله غادي نحقق نفس النتائج لي حققها رونار .... يعني الاقصاء من الأدوار الاولى....
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35
2 - خالد نصير الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:49
المدرب الأجنبي لا يليق بِنَا في الوقت الحالي نريد حسين عموته
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18
3 - boob الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:49
يجب علينا قطع هذه الكرة أصلا لم نستفد منها ، المرجو من الحكومة ان تتجه نحو بناء مستشفيات ومدارس ومناهج تعليمية في المستوى بدل الضحك على الشعب
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31
4 - كريم الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:50
يجب ارجاع بادو الزاكي لتدريب المنتخب و توفير جميع الإمكانيات لينجح في مهمته... و عطيوه التيساع شويا و خليوه اخدم براحتو... والله تايكون عندنا منتخب رائع
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3
5 - abdou rabat FAR الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:50
وابقاو تابعين فرنسا فكلشي. خودو الدرس من الجزائر والسنغال بمدرب محلي وصلو للقمة ونتوما كيعجبكوم تبوزاو قدام البراني عندنا مدربين أكفاء علاش منستافدوش منهم اصلا ماطالعاش ماطالعاش مغنربحو حتى لقب. ديما نفس الاسطوانة الله يعغو عليكم
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28
6 - اسماعيل الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:51
عبر عليهم .. جيبوا اعباد الله مدرب وطني .. قسما بالله الزاكي او الركراكي واعرييييييين
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15
7 - طنجة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:52
اسيادنا اعطو زاكي بادو 10 مليون او زيدو معا الطريق مايكون عالخير ان شاء الله
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13
8 - aissam الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:53
الله ياربي فلوس المغاربة فين تتمشي ،لك الله يامسكين
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0
9 - مغربي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:54
الماء و الشطابة حتى قاع البحر و خسارة فيه 100 مليون
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1
10 - العربي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:54
لا نريد مدربا بهكذا راتب...دور المدرب يظل ثانويا ولا دخل له بالنتائج فقط مدرب عادي ولاعبين موهوبين وجديين من يصنع الفارق...بلد فقير كالمغرب بجب ان لا يتعدى اجر المدرب فيه 10او 20 مليون كحد اقصى..كفاكم نهب اموال الشعب...الناس تبيت في العراء ولم تجد وما تسد به الرمق وانتم تتحدثون عن اجر ة بااملايير ومقابل ماذا....لا شيء
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2
11 - أيوب المغربي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:54
امنحوه 600 مليون في الشهر ليقبل العرض...فنحن بلد غني جدا بذهبه وفوسفاطه وسمكه ومعادنه...
لسنا بحاجة لبناء معامل ولا مستشفيات ولا جامعات ولا مدارس...يكفينا ما بنيناه في إفريقيا
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0
12 - Algerien الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:55
Je suis toujours avec un entraneur local, mais a condition, qu'il a deja jouer dans des grandes equipes Europeennes, qui a une mentalite Europeennes pour gerer l'equipe et je pense qu'il y en a plusieurs. il suffit juste de les selectionner.
Sinon, je dirais un bon entraineur Espagnol ou Portugais pour l'equipe Marocaine . qui doit metriser la langue Francaise. Bonne chance
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13 - كرة الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:55
عموتة أوالزاكي أولى لتدريب الفريق الوطني بلماضي الجزائري برهان على ذا لك كفائه و على ذراية بالكرة الإفريقية.
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14 - kif kif الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:56
واخا تجيبو كابتن ماجد يدرب المنتخب ما غا نديرو والو.....غا ندورو كورة بلا فايدة فأفضل الاحوال و نخرجو من الثمن او الربع....
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15 - كمال المنصوري الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:56
هل لقجع يتلقى أوامر عليا بالبحث عن مدرب فرنسي؟!
لماذا لم تستفد الجامعة من درس 20 سنة الماضية، فكل المدربين فشلوا مع المنتخب؟
أليس في المغرب رجل رشيد أم أنَّ هناك أسرار و أوامر في الخفاء تحتم علينا التعاقد مع مدربين اجانب و خاصة مدربين من بلد إستعمرنا لسنوات طويلة
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16 - souad الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:56
الماء والشطابة حتى لقاع البحر ،ماذا كان سيصنع ؟لا شيء مثله مثل سابقيه نحن في غنى عن هذه الكرة نحن لا نريدها ،نريد تعليما حقيقيا وتطبيبا ينفع المجتمع ونريد سكنا لاءقا اما الكرة وهذه المصاريف الخيالية نرفضها جملة وتفصيلا
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17 - mohamed tetouani الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:58
ولماذا لا نقول أن الفرنسي لوران بلان لم يكن سوى ارنب سباق للتعاقد مع المدرب خليلوزيتش. خاصة وان بلان هو من جاء يركض متلهفا للمغرب. والحال ان المفاوضات كان يجب ان تتم ببلاده فرنسا ان كان فعلا المرشح رقم واحد.
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18 - youssef Maaseik الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:59
المدرسة الفرنسية لم تنجح مع المغاربة منذ عصور، إستنزفت أموال الشعب بدون نتيجة تُذكر حتى أصبحنا نحتفل بتأهلنا للدور الأول من كأس أفريقيا كما لو أننا فزنا بكأس العالم بالله عليكم هل هذا إنجاز أو مبرر حتى نرفع من الراتب الشهري للمدرب الأجنبي؟
كفانا من الركوض وراء ماما فرنسا بدون نتيجة وبلادنا لديها من الأطر الوطنية ما يكفي لتدريب إفريقيا بأكملها يجب إتاحة الفرصة لهم وللاعب المحلي واتركوا أموال الشعب لأبناء الشعب.
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19 - a.Ismail الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:59
أنا ضد اتيار المدرب الأجنبي ...واعتقد سيكون رأي كثير من المغاربة ...لنا في المغرب أطر كفأة ...كفانا من تبخيس قدراتنا
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20 - يعقوب الثلاثاء 13 غشت 2019 - 23:59
ينبغي أولا محاسبه المسؤولين واقالتهم بسبب النكسات التي تعرفها الرياضه الوطنيه..عاد نناقش المدرب الجديد..مشكلتنا في هذه البلاد ماكنربطوش المسؤوليه بالمحاسبه.....
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