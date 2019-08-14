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الرئيسية | رياضة | الإصابة تحرم "دوسلدورف" من خدمات "برقوق"

الإصابة تحرم "دوسلدورف" من خدمات "برقوق"

الإصابة تحرم "دوسلدورف" من خدمات "برقوق"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 14 غشت 2019 - 18:10

سيُحرَم الألماني فريدهيلم فونكل، مدرب فورتونا دوسلدورف، من جهود لاعبه المغربي أيمن برقوق، في مباراته أمام فيردر بريمن، المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، برسم منافسات الجولة الأولى من البوندسليغا، بسبب الإصابة التي تعرَّض لها في الكتف.

وأَعْلَن مسؤولو الفريق الألماني عبر موقع ناديهم الرسمي بأن المجموعة ستفتقد جهود نجم خط الوسط أيمن برقوق، في بداية مسار الفريق في الموسم الجديد من الدوري الألماني الممتاز عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في كتفه.

وأكَّد النادي الألماني أن النجم المغربي سيغيب رسميا عن مباراة فريقه أمام فيردر بريمن، يوم السبت المقبل، خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "فيسير شتاديون"، برسم الجولة الأولى من البوندسليغا.

وتعرَّض اللاعب الموهوب والبالغ من العمر 21 عاما، لإصابة في مفصل الكتف الأيمن ومشكلة عضلية خلال المباراة الودية أمام بوخوم، يوم الثلاثاء الماضي، ما سيجبره على إجراء عملية جراحية سيغيب بسببها عن الميادين لوقت غير محدد.

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