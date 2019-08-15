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الرئيسية | رياضة | الكونغولي مالانغو يلتحق بأول تدريب مع الرجاء

الكونغولي مالانغو يلتحق بأول تدريب مع الرجاء

الكونغولي مالانغو يلتحق بأول تدريب مع الرجاء
أوعنا بلعيد
الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:10

خَاضَ المهاجم مالانغو نغيتا، لاعب تي بي مازيمبي الكونغولي، أول حصة تدريبية له رفقة الرجاء الرياضي، بملعب الوازيس، صباح يومه الأربعاء، بعدما تعاقد معه "النسور الخضر" بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم خلال المركاتو الصيفي الحالي.

وأثار الوافد الجديد على الرجاء الرياضي لغطا وجدلا كبيرا بين إدارة فريقه السابق من جهة ووكيل أعماله، كما تم إقحام الرجاء وجامعة الكرة المغربية على الخط بعدما استقدمه "الخضر" للدفاع عن ألوانهم بحكم أنه لاعب حر، بينما تزعم إدارة تي بي مازيمبي أن عقد اللاعب لازال ساري المفعول وتطالب باستعادته.

ويَنتظِر المكتب المسير للرجاء التوصل بالبطاقة الدولية المؤقتة للاعب المذكور، من الاتحاد الدولي "الفيفا"، الذي لجأت إليه إدارة الرجاء، من أجل استخلاص رخصة الاستفادة من خدمات مهاجمها الجديد الذي تعاقدت معه لشغل مركز "المهاجم الصريح" في خطط الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الرجاء اللجوء إلى "الفيفا" لاستخلاص البطاقة الدولية للاعبه الجديد، بعدما وجد صعوبة بالغة مع إدارة فريقه السابق، بفعل ادعاءات الأخير، بأن اللاعب المذكور مازال يرتبط بالفريق بموجب عقد ساري المفعول.

من جانبه، لم يبق مالونغو نغيتا، مكتوف الأيدي واتَّهم بدوره إدارة فريقه السابق، بتزوير عقده وتمديده دون علمه، لدفعه إلى البقاء لمواسم أخرى والاستفادة من بيعه في حال قرر الخروج لخوض تجربة احترافية جديدة.

وحَسَب ما ذكرته مصادر "هسبريس"، فعلى الرغم من ادعاء الفريق الكونغولي بأن اللاعب مالانغو يربطه عقد بالفريق إلى غاية 2021، فإن إدارة الرجاء الرياضي وبعد دراسة الملف من جانبه القانوني تتجه إلى الإعلان رسميا عن التوقيع مع الوافد الجديد.

وأضافت المصادر أن قضية مالانغو مشابهة لما حدث مع اللاعب ديكو كاندا (الصفقة التي أثيرت حولها عدة مشاكل، انطلاقا من تأخره في التوقيع للفريق الأخضر أكثر من مرة، وصولا إلى الدخول في متاهات لجنة النزاعات بالفيفا)، وبأن "الفيفا" ستمنح رخصة مؤقتة للاعب ليحمل قميص الرجاء على أن يتم البت في الأمر لاحقا، مشيرة إلى أن الاتجاه السائد إلى الآن هو تفعيل العقد الذي وقَّعه اللاعب والذي يمتد لثلاث سنوات بشرط أنه لاعب حر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - alam الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:37
اخاف على مسؤولي الرجاء ان يعتمدوا على الفيفا وفي الاخير يجيدوا انفسهم متورطين في مشاكل مع الفريق الام للاعب المدكور ومن ثم الدخول في متاهة اداء فاتورة هذا الخطأ ماديا (تدكروا جيدا مرحلة بودريقة التي كانت موشومة بالاخطاء في هذا الصدد)
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2 - شمالي الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:40
و الله انا جد متفائل بالرجاء و الوداد و انشاء الله يكون نهائي افريقي مغربي
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