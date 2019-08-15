24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:11
|06:46
|13:37
|17:14
|20:19
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأجواء الملتهبة في منطقة الشرق الأوسط تنذر باندلاع "حرب كبرى"
- نشوز أم دلال تركي؟؟
- زياش والإدريسي يحصدان ثمار التألق بـ"الإيردفيزي"
- مارسيليا يتراجع عن استقطاب "مهاجم الأسود" بوفال
- "احتلال عشوائي" لفضاءات شفشاون يهدّد المدينة بالسّكتة السّياحية
مئات النرويجيين يردّون على "هجوم المسجد" برحلة إلى مكة المكرمة (5.00)
تهم القتل والتفجير والتطرف تلاحق إمارة قطر أمام صمت "الجزيرة" (5.00)
- عندما هبّ الجيش المغربي لنجدة المقاومة الجزائرية في "إيسلي" - (59)
- لويس فيرنانديز ينافس "خليلهودزيتش" على تدريب منتخب "الأسود" - (54)
- إلغاء الملك الاحتفالات بـ"عيد الشباب" يطرح ملف "الحكامة الجيدة" - (53)
- "ثقافة موروثة" تُكرّس نظرة "التنقيص" تجاه عمال النظافة بالمغرب - (51)
- العُثماني يواجه تحدي "الريع الحزبي" قبل إنشاء "حكومة الكفاءات" - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"فارس النخيل" يعزز صفوفه بالحسناوي وناعيم
عزز فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم صفوفه بمحمد الحسناوي ومصطفى ناعيم، بعد التعاقد معهما رسميا خلال الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تقوية خطوط المجموعة التي ترغب في العودة سريعا إلى القسم الأول.
وتعاقدت إدارة الكوكب مع اللاعب مصطفى ناعيم (27 سنة)، الذي توج هدافا للقسم الوطني الثاني خلال الموسم قبل الماضي، بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين، حيث تم استقدامه لتقوية الخط الأمامي للفريق المراكشي.
كما تعاقد "فارس النخيل" مع محمد الحسناوي (30 سنة)، العميد السابق لنادي سريع واد زم، والذي يشغل مركز لاعب وسط، بموجب عقد يمتد لموسمين كذلك.
ويطمح الكوكب المراكشي إلى تحقيق الصعود إلى القسم الأول في نهاية الموسم الجديد، بعدما غادر قسم الكبار الموسم المنقضي عقب احتلاله المركز ما قبل الأخير برصيد 30 نقطة لم تكن كافية لضمان بقائه في القسم الأول.