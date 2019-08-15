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الرئيسية | رياضة | "فارس النخيل" يعزز صفوفه بالحسناوي وناعيم

"فارس النخيل" يعزز صفوفه بالحسناوي وناعيم

"فارس النخيل" يعزز صفوفه بالحسناوي وناعيم
أوعنا بلعيد
الخميس 15 غشت 2019 - 07:43

عزز فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم صفوفه بمحمد الحسناوي ومصطفى ناعيم، بعد التعاقد معهما رسميا خلال الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تقوية خطوط المجموعة التي ترغب في العودة سريعا إلى القسم الأول.

وتعاقدت إدارة الكوكب مع اللاعب مصطفى ناعيم (27 سنة)، الذي توج هدافا للقسم الوطني الثاني خلال الموسم قبل الماضي، بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين، حيث تم استقدامه لتقوية الخط الأمامي للفريق المراكشي.

كما تعاقد "فارس النخيل" مع محمد الحسناوي (30 سنة)، العميد السابق لنادي سريع واد زم، والذي يشغل مركز لاعب وسط، بموجب عقد يمتد لموسمين كذلك.

ويطمح الكوكب المراكشي إلى تحقيق الصعود إلى القسم الأول في نهاية الموسم الجديد، بعدما غادر قسم الكبار الموسم المنقضي عقب احتلاله المركز ما قبل الأخير برصيد 30 نقطة لم تكن كافية لضمان بقائه في القسم الأول.

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