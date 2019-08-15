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كُتّاب وآراء
الكاميرون تحرم الرجاء من "نغا" بدوري الأبطال
استدعى الكاميروني ريغوبرت باهاناغ سونغ، مدرب المنتخب الأولمبي للأسود غير المروضة، فابريس نغا، مدافع الرجاء الرياضي، ضمن قائمته النهائية المختارة لمواجهة المنتخب التونسي الأولمبي، لحساب الدور الأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة التي ستقام أطوارها بمصر، والمؤهلة أيضا للألعاب الأولمبية.
واختار أسطورة الدفاع الكاميروني سونغ، الذي يشرف على قيادة المنتخب الأولمبي لبلاده، الظهير الأيسر للنسور الخضر فابريس نغا، من أجل الدخول في معسكر إعدادي تأهبا لملاقاة نسور قرطاج بعدما تألق اللاعب بقميص ناديه البيضاوي قادما إليه في المركاتو الشتوي الماضي من فريق الدفاع الحسني الجديدي رفقة زميله المغربي أيوب نناح.
وسيمتد المعسكر الإعدادي للأسود غير المروضة من الـ19 غشت الجاري إلى الـ11 من شتنبر المقبل، وهو ما سيحرم الرجاء من خدمات نغا ضد بريكاما يونايتد الغامبي برسم إياب الدور التمهيدي بدوري الأبطال ( انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 3-3) ومنافسات كأس العرش.
وجاء اختيار المدافع نغا، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به رفقة النسور الخضر لاسيما بداية الموسم الجديد سواء في المباريات الودية أو المواجهة الرسمية الأولى للمجموعة بالدور التمهيدي بدوري الأبطال أمام بريكاما الغامبي بعدما أصبح اللاعب دعامة أساسية ضمن خطط الفرنسي باتريس كارتيرون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وحتى الألعاب الأولمبية في حالة تأهل منتخب الكاميرون فهي لا تدخل في تواريخ الفيفا. فتسريح أي لاعب في هذه الفترة يعود لاتفاق بين اللاعب وفريقه.