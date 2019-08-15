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الرئيسية | رياضة | ليفربول يتوج بلقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي

ليفربول يتوج بلقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي

ليفربول يتوج بلقب السوبر الأوروبي أمام تشيلسي
هسبورت - د ب أ
الأربعاء 14 غشت 2019 - 22:40

توج فريق ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على مواطنه تشيلسي اليوم الأربعاء في ملعب (فودافون أرينا) بمدينة اسطنبول، معقل فريق بشكتاش التركي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، انتهى بالتعادل 2 / 2، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للفريق الأحمر.

وبادر تشيلسي بالتسجيل عبر مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل السنغالي ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 48.

وواصل ماني تألقه بعدما عاد لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 95، غير أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز جورجينيو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

ورفعت الكرة الإنجليزية حصيلتها من البطولة إلى ثمانية القاب، لكنها ظلت في المركز الثالث في قائمة البلدان الأكثر تتويجا باللقب، خلف إسبانيا المتوجة بـ15 لقبا، وإيطاليا الفائزة بتسعة ألقاب.

ويأتي هذا الفوز ليصالح به ليفربول، الذي سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1977 و2001 و2005 جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق لقب الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، فيما عمق من جراح تشيلسي، الذي خسر صفر / 4 أمام مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي في أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وشهدت المباراة إدارة الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار للقاء، لتصبح أول حكمة تتولى قيادة مباراة نهائية لفرق الرجال في إحدى المسابقات القارية الكبرى، حيث عاونها كل من الحكمتين مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن كناني. الأربعاء 14 غشت 2019 - 23:55
اولا..اهنيء فريق التحكيم النسوي...اللذي ادار المبارة
في جو سلس ودون اخطاء....وليس مثل بعض الحكام الافارقة اللذين ...عكروا جو بعض المباريات الافريقية
وفرق لها باع طويل باللعب....وراحوا ضحية التحكيم الافريقي....حسنية اكادير..نهضة بركان...واخيرا الوداد البيضاوي....فلياخذ الحكام الافارقة العبرة من هذه الحكمة التي ادارت اليوم هذه المبارة...فتحية لها مرة اخرى....وعلى المغرب ان يأخذ هذه التجربة في بعض مبارياته الوطنية....
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