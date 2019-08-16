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كُتّاب وآراء
تاعرابت يرفع شعار الجدّ والعمل مع نادي بنفيكا
كَافأ فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم لاعبه المغربي عادل تاعرابت، وقام بتمديد عقده رسميا إلى غاية 30 يونيو 2022، بعد المستويات الكبيرة التي بصم عليها خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد.
وبِتوصية من برونو لاج، مدرب بنفيكا، أقدمت إدارة "النسور" على تمديد بقاء النجم المغربي تاعرابت بين صفوف فريقها لثلاثة مواسم أخرى، بعدما استعاد اللاعب مميزاته البدنية والتقنية والفنية كما أصبح لاعبا مهما ضمن خطط الإدارة التقنية.
واسْتَقبل المهاجم المغربي تجديد عقده، بفرح كبير، وقال بخصوص ذلك أثناء حديثه للموقع الرسمي لناديه: "من الواضح أنني سعيد للغاية وأتطلع إلى هذا الفصل الجديد من حياتي، أعتقد أن هذا التجديد هو تأكيد للثقة التي بيننا، أنا فخور جدا بأن النادي يؤمن بي ويسعدني جدا أننا توصلنا إلى اتفاق لتمديد العقد إلى غاية 2022 رفقة هذا الفريق الكبير والعريق".
وأضاف: "أريد أن أشكر في المقام الأول كل أفراد عائلتي وكل مكونات بنفيكا، كما أخص بالشكر جل زملائي بالفريق وكذلك الطاقم التقني المشرف على قيادة المجموعة وكل الأشخاص الذين ساعدوني وجميع أصدقائي".
وبخصوص أهدافه مع الفريق بالموسم الجديد، أورد قائلا: "لقد بدأنا بداية جيدة لكننا ما زلنا في بداية الموسم ونركز على تحقيق جميع الأهداف، نحن نركز في التداريب ونعمل بجد، وسنخوض المباريات واحدة تلو الأخرى، لقد كانت أفضل بداية ممكنة لنا لكنها كانت المباراة الأولى فقط من الموسم، بقي 33 مباراة، لذلك نخوض مواجهة تلو الأخرى وفي النهاية سنرى كيف تسير الأمور".
وتحدَّث عن سر عودته وانسجامه مع بقية رفاقه، موضحا: "خضت كرة القدم لسنوات عديدة، لكن روح هذا الفريق شيء لم أره كثيرًا، لذلك نحن نؤمن بهذه المجموعة، وهي مزيج من الخبرة واللاعبين الموهوبين". مضيفا بحزم شديد: "لدينا مجموعة جيدة للغاية".
كما تحدث عن الثقة التي حصل عليها مع المدرب الجديد، مؤكدا: "أشعر براحة أكبر، بالتأكيد! الثقة لم أفقدها أبدًا لأنني أعرف ما يمكنني تقديمه للفريق، وأنا هنا للمساعدة والإسهام في ذلك".
وأنهى المهاجم المغربي حديثه بالقول: "والآن جاء وقت الجد والعمل والتركيز، سأبذل قصارى جهدي عندما يضعني المدرب في الملعب وبالطبع أشكر جماهير الفريق على دعمهم ومساندتهم لي".
من جانبها، استقبلت جماهير بنفيكا، خبر تجديد عقد تعرابت، بفرح كبير، مؤكدة أن المهاجم المغربي يستحق البقاء والدفاع عن قميص ناديهم بعد المستويات الكبيرة التي بصم عليها في بداية الموسم الجديد وكذلك قبل نهاية الموسم المنقضي.
وكان المهاجم سالف الذكر، قد انضم إلى فريق بنفيكا صيف 2015 وبعد موسم ونصف دون اللعب مع الفريق الأول، انتقل معارا إلى صفوف جنوى الإيطالي، ثم عاد إلى صفوف الفريق البرتغالي، في يونيو 2018، لكنه بقي مع الفريق الثاني، قبل أن يعود للفريق الأول في مارس 2019، وتُوج بالدوري المحلي وكأس السوبر البرتغالي
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
اسيدي بغينا ليك غير الخير و تكون قد المسؤولية و تصبح لاعب منظبط و يعول عليه.صراحة لاعب متميز و لك حضور في الملعب و لكن عيب اللاعبين المغاربة هو الغرور و التعالي بعد ان يصبح نجم و تتكلم عليه الصحف و القنوات حتى يصبح انه هو الكل في الكل.اتمنى ان تكون درتي عقلك و اصبحت رزين لانه مازال الوقت امامك سواء مع فريقك او المتخب