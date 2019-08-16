ماحي يُبهر جماهير زيوريخ بالدوري السويسري

أوعنا بلعيد

كَانت خمس جولات فقط على انطلاق الدوري السويسري الممتاز، كافية لتسقط جماهير فريق زيوريخ في عِشق الوافد الجديد الدولي المغربي ميمون ماحي، بعد المستوى اللافت الذي قدَّمه رفقة المجموعة بالإضافة إلى سرعة انسجامه مع بقية زملائه.

وارتدى المهاجم المغربي ثوب البطولة وقاد فريقه يوم أمس الأربعاء، إلى تحقيق أول فوز في مسابقة الدوري السويسري على حساب سانت جالين، بهدفين مقابل واحد، خلال المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب "ليتزيغروند" برسم الجولة الخامسة.

وسَاهَم المهاجم المغربي في هدفي فريقه بعدما صنع الأول من تمريرة حاسمة لزميله أونطونيو مورسيشانو في الدقيقة 40، وبعد مرور ثلاث دقائق تمكن اللاعب جوردي كوانتيلا من تعديل النتيجة للفريق الزائر، قبل أن ينهي المهاجم المغربي ميمون ماحي، أحلام الزوار بالعودة بنقطة بطعم الفوز من خارج ملعبهم وتمكن من تسجيل الهدف الثاني خلال الدقيقة 70.

وتقاطرت عبارات الإشادة والإطراء من قبل جماهير فريق زيوريخ على المهاجم المغربي عقب الأداء الذي قدمه بقميص ناديه الجديد منذ بداية الموسم الحالي بالسوبر ليغ السويسرية، إذ تمكن من فرض اسمه بسرعة داخل المجموعة.

كما اختارت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد السويسري لكرة القدم المهاجم ماحي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الماضية، بعدما تألق رفقة ناديه إذ يعتبر أحد أهم اللاعبين بداية هذا الموسم ويقدم عطاء لافتا في الخط الأمامي بعدما راهنت عليه مكونات الفريق قبل استقدامه من الدوري الهولندي الممتاز.

وساهم المهاجم سالف الذكر في 4 أهداف من أصل 5 سجلها ناديه، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما، منها هدف وتمريرة حاسمة "يوم أمس" أمام فريق سانت جولين، منح بهما أول فوز لزيوريخ هذا في الموسم في الدوري بعد خسارتين وتعادلين.

وكان اللاعب ماحي، قد انتقل إلى فريق إفسي زيوريخ قادما من غرونينغن الهولندي، وذلك بموجب عقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، في أول تجربة يخوضها اللاعب البالغ من العمر 25 عاما خارج الأراضي المنخفضة.