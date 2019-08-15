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كُتّاب وآراء
حمد الله يَزور المسجد النبوي قبل مواجهة ياجور
اسْتَغَل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، أيام الإجازة القصيرة التي حصل عليها رفقة بقية زملائه من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وقام بزيار المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وفَضَّل الغوليادور المغربي زيارة المدينة المنورة، في أول يوم من إجازة ممنوحة للاعبي الفريق من المدرب روي فيتوريا، عقب مباراة دوري أبطال آسيا التي قاد خلالها فريقه للتأهل إلى دور الربع.
ومتع الطاقم التقني للنصر لاعبي الفريق بإجازة قصيرة من ثلاثة أيام عقب انتصار الفريق على الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الاثنين الماضي، وهو الانتصار الذي عبر بممثل الكرة السعودية إلى دور الربع خلال مواجهة شهدت إثارة وندية منذ دقائقها الأولى.
ونشر المهاجم السابق لفريق أولمبيك آسفي بعض الصور له خلال زيارة المسجد النبوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" قبل العودة يوم غد الجمعة لاستئناف تداريبه رفقة المجموعة تحضيرا لمواجهة مواطنيه محسن ياجور وزكرياء حذراف رفقة فريق ضمك، برسم افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.