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كُتّاب وآراء
رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي-البوسني وحيد خليلهودزيتش مدربا لمنتخبه الأول خلفا للفرنسي هيرفيه رونار.
وقال رئيس الجامعة فوزي لقجع في ندوة صحافية إلى جانب المدرب الجديد "يملك السيد خليلهودزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".
وكان خليلهودزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته التقنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.
وقال خليلهودزيتش إن هدفه الأول مع المنتخب المغربي يتمثل في التأهل لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الرابعة التي أحاول فيها قيادة منتخب إلى كأس العالم (...) بالنسبة لي هذا هدفي الأول".
وتابع "قيادة منتخب وطني تحد وشرف ومسؤولية كبيرة"، معتبرا أن عودته إلى المغرب هي أيضا "عودة إلى الجذور لكونه لم ينس العام الذي قضاه مع الرجاء البيضاوي حيث حقق الانتصارات".
وسبق لخليلهودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 إلى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.
كما أشرف على منتخبي كوت ديفوار (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالإضافة إلى أندية ليل ورين وباريس سان جرمان الفرنسية، الاتحاد السعودي، دينامو زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي.
بدوره، كان رونار قد طوى في 21 يوليوز الماضي فصلا "طويلا وجميلا" مع منتخب المغرب امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا أنه اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خرج من الدور ثمن النهائي.
وأقصي المنتخب المغربي بشكل مفاجئ من البطولة التي كان من أبرز المرشحين لنيل لقبها، لاسيما بعد إنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة مجموعته. لكن أسود الأطلس خسروا في الدور ثمن النهائي أمام منتخب بنين المتواضع بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وأعرب المدرب البالغ 50 عاما والذي يعد من الأبرز في القارة السمراء، وعرف بقميصه الأبيض عن "فخره بالنجاح" الذي حققه مع منتخب المغرب، ومساهمته في تقدمه من المركز 81 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) عام 2016، إلى المركز 45 حاليا.
وقاد رونار الذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي المنتخب المغربي إلى بلوغ نهائيات أمم إفريقيا مرتين (2017 حين خرج من الدور ربع النهائي على يد مصر، و2019 حين خرج من ثمن النهائي من البطولة التي كانت تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا)، كما أعاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاما، وذلك من خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
تهانينا.
بلاد عجيبة غريبة.
كانت للطريق معبدة
ترى كم قيمة المرتب؟ بالتأكيد أكثر من 100 مليون سنتيم
هذا مدرب مسلم من البوسنة والهرسك عندو تجربة في المغرب وفي القارة الافريقية ، خاص غير اللي يخليه إخدم وراه كاس افريقيا مضمون وكأس العالم التأهل + الدور الثاني ان شاء الله
وتبذر اموال الشعب على الاجانب
من خلال هاته الأشياء أن الدولة بكل قطاعاتها لا يهمها الشعب بل يهمها مصلحتها مصلحة فرنسا
تخصص للجامعة مزانية ضخمة على حساب ما هو أهم التعليم و الصحة و تشغيل الشباب
نقول حسبنا الله و نعم الوكيل
هدا المدرب سينال من المال العام اكثر ممن سبقوه من الفاشلين وسينجز فشلا لا يزيد او ينقص من فشلهم.
لم يعد يهمنا المنتخب المغربي لان لا شئ مغربي به ماءة بالماءة.
ياما تجرعنا مرارة الخيبات على ايدي فرنسيين عقدنا عليهم الآمال قبل ان تكدبهم الوقائع.
أنا كمغربي سأشجع المنتخب الجزائري الشقيق و أتمنى التوفيق للمدرب الوطني جمال بلماضي...
كما المدرب الأجنبي ،كما الساعة المشؤومة...يبقى الشعب المغربي في واد و اختيارات دولته في واد آخر ...الله غالب
مدرب فرنسي آخر وفشل آخر وكارثة اخرى وترتيب عالمي ردئ اخر .
لما تصاب بمرض يصف لك الطبيب دواء تستعمله لمدة ويقول لك ان لم تشف فعد الي لاغيره لك بدواء آخر حتى تعافى وتسترد صحتك.
الا طبيب جامعتنا فإنه يكرر نفس الدواء لمريضه المسكين رغم فشل وعدم فائدة هذا الدواء.
النتيجة واضحة للعيان من الآن غسل آخر وسيستمر مريضنا على حاله الا ان نصف له دواء جديد. او نغير الطبيب ومن معه.
فلوس المغاربة يتلاعب بها الكبار والاجانب.موازين ثم الجوائز الكبرى ......
Il à 68 ans
Un chibani par rapport à 3amotta
السي لقجع انت موطنة ديلك ZERO ZERO ZERO
يارب يلرب يارب الهزيمة تلو الهزيمة باش تمشي بحلك ويجي مغربي الحقيقي يارب، يارب، يارب. تحية للمغاربة جميعا.
التشكلة لي كانت وباش يمشي على خط رونار
لاعناصر محلية في المنتخب سوى المجنسين الفرنسيين
واش معدناش مدربين ؟ شوفو الجزائر مثال حي
الروح الوطنية تلعب دور كبير في تحفيز اللاعبين وزرع حب القميص فيهم.وهذا دور يقوم به المدرب الوطني.
كفانا مضيعة للوقت والضحك على عقول الناس الناس
لكم مدربكم ولنا وطننا..