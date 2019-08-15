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الرئيسية | رياضة | رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي

رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي

رسميا .. جامعة الكرة تعيّن خليلهودزيتش مدربا للمنتخب المغربي
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 15 غشت 2019 - 17:24

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي-البوسني وحيد خليلهودزيتش مدربا لمنتخبه الأول خلفا للفرنسي هيرفيه رونار.

وقال رئيس الجامعة فوزي لقجع في ندوة صحافية إلى جانب المدرب الجديد "يملك السيد خليلهودزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".

وكان خليلهودزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته التقنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.

وقال خليلهودزيتش إن هدفه الأول مع المنتخب المغربي يتمثل في التأهل لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)، مشيرا إلى أن "هذه هي المرة الرابعة التي أحاول فيها قيادة منتخب إلى كأس العالم (...) بالنسبة لي هذا هدفي الأول".

وتابع "قيادة منتخب وطني تحد وشرف ومسؤولية كبيرة"، معتبرا أن عودته إلى المغرب هي أيضا "عودة إلى الجذور لكونه لم ينس العام الذي قضاه مع الرجاء البيضاوي حيث حقق الانتصارات".

وسبق لخليلهودزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 إلى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.

كما أشرف على منتخبي كوت ديفوار (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالإضافة إلى أندية ليل ورين وباريس سان جرمان الفرنسية، الاتحاد السعودي، دينامو زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي.

بدوره، كان رونار قد طوى في 21 يوليوز الماضي فصلا "طويلا وجميلا" مع منتخب المغرب امتد لأكثر من ثلاثة أعوام، مؤكدا أنه اتخذ قراره قبل المشاركة المخيبة للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية، حيث خرج من الدور ثمن النهائي.

وأقصي المنتخب المغربي بشكل مفاجئ من البطولة التي كان من أبرز المرشحين لنيل لقبها، لاسيما بعد إنهائه دور المجموعات بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة في صدارة مجموعته. لكن أسود الأطلس خسروا في الدور ثمن النهائي أمام منتخب بنين المتواضع بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأعرب المدرب البالغ 50 عاما والذي يعد من الأبرز في القارة السمراء، وعرف بقميصه الأبيض عن "فخره بالنجاح" الذي حققه مع منتخب المغرب، ومساهمته في تقدمه من المركز 81 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) عام 2016، إلى المركز 45 حاليا.

وقاد رونار الذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي المنتخب المغربي إلى بلوغ نهائيات أمم إفريقيا مرتين (2017 حين خرج من الدور ربع النهائي على يد مصر، و2019 حين خرج من ثمن النهائي من البطولة التي كانت تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا)، كما أعاده إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى بعد غياب 20 عاما، وذلك من خلال المشاركة في مونديال روسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - Yahya biladi الخميس 15 غشت 2019 - 17:40
مبروك علينا كاس افريقيا المقبلة.
تهانينا.
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-45
2 - Youssef الخميس 15 غشت 2019 - 17:40
علاش مدرب فرنسي مرة اخرى؟ واش كاينة اتفاقية يكون ديما المدرب فرنسي بيناتكم ضمن اكس ليبان؟
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23
3 - عادل الخميس 15 غشت 2019 - 17:40
السؤال هو كم سيتقاضى المدرب؟؟ اليس من حق الشعب المغلوب عن امره كم سيُدفع من جيبه للمدرب؟؟ لماءا لم يتم ذكر تفاصيل العقد خلال تقديم المدرب؟؟..
بلاد عجيبة غريبة.
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38
4 - رياضي الخميس 15 غشت 2019 - 17:41
بصحتو 100مليون هو وصاحبو الحمد لله المغرب بلاد الرفاهية
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40
5 - زيد الخميس 15 غشت 2019 - 17:42
الصراحة كون خلالها لبوصوفة كاع ما نوصلوا لهاد لوصايل
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-10
6 - شمالي الخميس 15 غشت 2019 - 17:42
كنا نفضل مدربا اجنبي لكن على الاقل تخلصنا من المدرسة الفرنسية
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-22
7 - souad الخميس 15 غشت 2019 - 17:42
لماذا لا تتعاقد الجامعة مع مدرب وطني ؟نحن نعاني من عقدة الأجنبي فقط .شيء مقرف فعلا
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38
8 - Naturaliat الخميس 15 غشت 2019 - 17:42
قلتها لكم منذ الوهلة الأولى

كانت للطريق معبدة

ترى كم قيمة المرتب؟ بالتأكيد أكثر من 100 مليون سنتيم
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17
9 - إبن عين الخيل الخميس 15 غشت 2019 - 17:44
يذهب مدرب ويأتي آخر ويتم الترويج له على أنه هو القادر على إعادة المنتخب الوطني إلى مكانته الحقيقة. تصرف الملايين ونتيجة دائما الفشل والإحباط في ظل غياب رؤيا واضحة.
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37
10 - مهاجر وجدي الخميس 15 غشت 2019 - 17:44
أودِ راه واخا تجيبوا خمسة المدربين باش يدربو المنتخب راه ماكاين والو راه غير الضياعا ديال الفلوس و الوقت ديال الناس
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40
11 - كوكو الخميس 15 غشت 2019 - 17:45
واخا تجيبو ماعرفت شنو والله لا صورتو شي حاجة ههههه
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31
12 - عبدو الخميس 15 غشت 2019 - 17:48
ممكن معرفة أين يوجد العيب؟ أهو في توظيف لاعبين المنتخب؟ أم ماذا؟
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10
13 - babangima الخميس 15 غشت 2019 - 17:48
مغريبيفتش مثلا ما يصلاحش مدرب ك زاكي فيتش و عموتة فيتش و سكيتيوي فيتش ؟ لازم اجنبي ؟
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12
14 - عبدو الكزاوي الخميس 15 غشت 2019 - 17:48
لست متفائلا بهذا التعاقد ولا بمستقبل الكرة التي يصرف عليها الملايين الدولارات بدون نتيجة.
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19
15 - Bouta.... الخميس 15 غشت 2019 - 17:50
وا لقجع وما بقيت تتقشع والولا أنت ولا لتيإيدوك!!!!!!!.إلى ديت لكاس أجي وجيب معا أحمر الشفاه !!!قسما معمركم تشوفو لكاس إلى مكان مدرب مغربي!!!!!لفلوس شايطة، والرجولة بالإبرة مخيطة؟؟؟
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8
16 - مول الزريعة الخميس 15 غشت 2019 - 17:52
مرحبا بسي وحيد في بلدك 2 المغرب
هذا مدرب مسلم من البوسنة والهرسك عندو تجربة في المغرب وفي القارة الافريقية ، خاص غير اللي يخليه إخدم وراه كاس افريقيا مضمون وكأس العالم التأهل + الدور الثاني ان شاء الله
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-2
17 - علياء الخميس 15 غشت 2019 - 17:52
بعد مرارة وافق لقجع على شروط المدرب البوسني ، وأهمها تغيير الطاقم التقني ، وهو من يختار طاقمه التقني، لمادا يتم فرض طاقم تقني على المدرب المغربي ، والحرية للاجنبي
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4
18 - مغربي رافض لقراركم الخميس 15 غشت 2019 - 17:52
لا خير في أمة لا تكرم وتهتم بأبنائها
وتبذر اموال الشعب على الاجانب
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6
19 - Amine الخميس 15 غشت 2019 - 17:52
كان مدربا رائعا رفقة الجزائر و مر بهم للدور الثاني في كأس العالم اتمنى يضيف قوة و تركيز للمنتخب
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-1
20 - ملاحظ الخميس 15 غشت 2019 - 17:52
حاليلوزتش هو المدرب الانسب لهؤلاء اللاعبين الذين لا يتسمون بالانضباط. وحيد حاليلوزتش يتسم بانضباط شديد و لا يقبل بالمردود الضعيف فوق الميدان. اظن انه سيحقق نتاىءج جيدة. بالتوفيق للاخوة المغاربة
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9
21 - محمد الخميس 15 غشت 2019 - 17:54
أنا لا أفهم هاته الجامعة و لا الدولة تعنتها وعنادها على المدرب الأجنبي وخاصة الفرنسي رغم كثرة التجارب الفاشلة إلا أن جامعة الفشل مصرة على فرنسا
من خلال هاته الأشياء أن الدولة بكل قطاعاتها لا يهمها الشعب بل يهمها مصلحتها مصلحة فرنسا
تخصص للجامعة مزانية ضخمة على حساب ما هو أهم التعليم و الصحة و تشغيل الشباب
نقول حسبنا الله و نعم الوكيل
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5
22 - nwaf الخميس 15 غشت 2019 - 17:54
مدرب فاشل طرته جامعة الكرة الجزائرية لقناعتها انه فاشل من الدرجة الاولى والاكثر من كل هدا هو فشله في توضيف مهارات لاعبي الجزائر اللدين قادهم جمال بالماضي الوطني الجزائري اللدي كنس زعماء الفشل بالتدريب الفرنسيون ومن يدور في فلكهم.
هدا المدرب سينال من المال العام اكثر ممن سبقوه من الفاشلين وسينجز فشلا لا يزيد او ينقص من فشلهم.
لم يعد يهمنا المنتخب المغربي لان لا شئ مغربي به ماءة بالماءة.
ياما تجرعنا مرارة الخيبات على ايدي فرنسيين عقدنا عليهم الآمال قبل ان تكدبهم الوقائع.
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2
23 - اسماعيل الخميس 15 غشت 2019 - 17:55
المنتخب المغربي (والله اجبو ليه مدرب من المريخ غدي ابقا ناعس )نريد منتخب لديه مبادء وحب الوطن اما نحن في المغرب لا توجد عندنا مبادء لا في الكرة ولا لادارة الكل يعمل لمصلحته الشخصية ونسينا حب الوطن والاتحام فيما بيننا كفنا كدبا على بعضنا البغض
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1
24 - Khouribga city الخميس 15 غشت 2019 - 17:55
It's worst decision from the frmf..they makes same errors on purpose..why?we will stayed in the same results , same circle another 6 years
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1
25 - Le sage الخميس 15 غشت 2019 - 17:56
C'est bon choix. Il faut encourager l'équipe nationale ne pas écouter ceux qui disent boycotter l'équipe. Pour l'instant c'est l'entraîneur qu'il nous faut il est expérimenté rigoureux autoritaire bienveillant. Il nous faut aussi des joueurs disciplinés et un public discipliné. Nous manquons d'un public comme les anglais il encouragent toujours leur équipe. Arrêtez avec l'entraîneur marocain nous l'avons essayée. On a essayé zaki taoussi et d'autres. Nos entraîneurs sont ou égoïstes ou qui n'ont d'autorité. Donc laisser mr wahd travailler. Concernant le salaire est raisonnable et c'est indécent de parler de l'argent l'équipe nationale est plus cher que tout.
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1
26 - مقترح الخميس 15 غشت 2019 - 17:57
المرجو تغيير اسم الأسود هذا الاسم لا يليق لفريق لم يحرز مرة على كأس إفريقيا أما المدرب في الغالب غادي يدي المال الوافر ويتمتع بحاول أبحال الآخرين هو أش خاسر الشعب هو الذي يضيع
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4
27 - فرنسا الخميس 15 غشت 2019 - 17:58
هنيئا ب 200 مليون في الشهر !!! تمنيت أن أكون مدربا و لو في البطولة الوطنية بدل سائق شاحنة من باريس إلى دوسلدورف
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1
28 - إفراني ضد الساعة المشئومة الخميس 15 غشت 2019 - 17:58
باختيار مدرب أجنبي أكاد أجزم أن كثيرا من المغاربة لن تهتم كالسابق بالمنتخب لأنه منتخب للنخبة فقط هم من يختار و هم من يستفيد.
أنا كمغربي سأشجع المنتخب الجزائري الشقيق و أتمنى التوفيق للمدرب الوطني جمال بلماضي...
كما المدرب الأجنبي ،كما الساعة المشؤومة...يبقى الشعب المغربي في واد و اختيارات دولته في واد آخر ...الله غالب
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-2
29 - مواطن مغربي الخميس 15 غشت 2019 - 18:00
هنيئا لكم مرة أخرى بتبدير المال العام الذي هو من المفروض أن يصرف في بناء المستشفيات العمومية و تجهيزها باحدث التقنيات و بناء المدارس العمومية و تشغيل الشباب العاطل....
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30 - dokalli الخميس 15 غشت 2019 - 18:01
يلاه الشعب وجدو راسكم 200 مليون لشهر
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-1
31 - مستاء الخميس 15 غشت 2019 - 18:02
وا كرتاه ......وا جامعتاه.....وا مستقبلاه......
مدرب فرنسي آخر وفشل آخر وكارثة اخرى وترتيب عالمي ردئ اخر .
لما تصاب بمرض يصف لك الطبيب دواء تستعمله لمدة ويقول لك ان لم تشف فعد الي لاغيره لك بدواء آخر حتى تعافى وتسترد صحتك.
الا طبيب جامعتنا فإنه يكرر نفس الدواء لمريضه المسكين رغم فشل وعدم فائدة هذا الدواء.
النتيجة واضحة للعيان من الآن غسل آخر وسيستمر مريضنا على حاله الا ان نصف له دواء جديد. او نغير الطبيب ومن معه.
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2
32 - Fathi l الخميس 15 غشت 2019 - 18:02
هنيئا للسيد لقجع وجوقته بمعاكسة رغبة المغاربة. وهنيئا للشيخ الوقور وقد فاز بالصفقة وبالملايين اما المغاربة الذين حرموا من الماء في عز العيد فليس لهم نصيب من أموال جامعة لقجع التي تسخو كثيرا على كل ماهو فرنسي. الايام بيننا يالقجع وستجني ثمار عنادك
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1
33 - idriss الخميس 15 غشت 2019 - 18:02
انا لست متشاءما لكني اضمن لكم الخروج من الأدوار الاولى كما العادة فقد تعودنا على الاقصاء منذ سنين وتقبل مروري وشكرا هسبريس
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1
34 - مواطن من طنجة الخميس 15 غشت 2019 - 18:03
67 عام !!! الله ياودي، تخيلو معايا عقلية ديال واحد عندو 67 عام غيدرب واحد فعمرو 20 عام ، باينة من دابا النتيجة ، و مازال ما عرفنا شحال الكلفة ديال هاد الحاج !!!
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-1
35 - رياض الخميس 15 غشت 2019 - 18:04
ستبقى دار لقمان على حالها،الخلل ليس في المدرب،المنظومة معطوبة،عندما تنصلح السياسة والتعليم والصحة،ونشعر بمواطنتنا ،سنجني ثمار التتويج الكروي،الى هنا وتستمر المعاناة...
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1
36 - صابر عبد الصبور الخميس 15 غشت 2019 - 18:04
لك ماشئت .وافعل ماشئت باموالنا العامة .انها الكرة تتدحرج لك وقد تتدحرج عليك.والحساب آت آت.
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0
37 - تساءل الخميس 15 غشت 2019 - 18:04
سوال أين أنت يا لقجع مما أشار إليه جلالة الملك في خطاب العرس من ترشيد النفقات والرجل المناسب في المكان المناسب والايام بيننا
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2
38 - االمولي الخميس 15 غشت 2019 - 18:06
وشحال ديال لفلوس ولمدربين مزال غير كاس واحد في الخزانة يتيم كيشوفوا كل وافد جديد بل كيرتاح عارفهم ولفوه بوحدوا مفيهم مايوسع الخزانة لكاس اخر غاد ندخلوا لتاريخ اول منتخب دا الكاس ومبقاش غادي اديه
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39 - غيور الخميس 15 غشت 2019 - 18:09
هذا المدرب الجديد ميزته الأولى أن عدد حروف اسمه توازي عدد لاعبي المنتخب الوطني أما مستحقاته المادية فستكون أطول بكثير
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40 - Iلادريسي المصطفي الخميس 15 غشت 2019 - 18:10
هذا التبذير علي كرة القدم حرام و عاهل البلاد اعلي سلطة يحت علي ترشيد النفقات
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0
41 - kamal الخميس 15 غشت 2019 - 18:10
3 ملاين فالنهار ***لا حول ولا قوة الا بالله *** الله ياخد فيكم الحق اااااااااا
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0
42 - yassine الخميس 15 غشت 2019 - 18:11
والله ماركو مطفرينه مادام كدجبو مدربين فرنسسين ، إلا طفرتوه أجيو درولي حلقة فودني
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43 - يوسف واعزيز الخميس 15 غشت 2019 - 18:11
المدرب الحالي لا يقل شأنا عن سابقه، كلاهما متميزان وذوا نهج سيرة غنية، المطلوب هو توفير مناخ كروي نقي
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44 - halim الخميس 15 غشت 2019 - 18:11
أنا من اليوم سأقاطع الكرة و المقاهي وكل شئ له صلة بكرة القدم، القجع لن يستطيع التغلب على شعب باكمله، وراه بزاااااااااف.
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45 - footeux الخميس 15 غشت 2019 - 18:12
لو أخدنا 10 أفضل المدربين العالميين للهند هل الهند ستفوز بكأس العالم ؟؟؟؟؟؟ من المستحيل لماذا ؟؟؟؟ لأن في الهند لا يوجد لاعبين والمغرب كذالك لا يوجد لاعبين مستواهم مثل المعز هل هذا المدرب سيجعل من المعز لاعبين في مستوى عالمي ؟؟؟؟؟ من المستحيل !!! يقال من يككر نفس العمل وينتظر نتيجة مختلفة فإنه دكتور في الغباء
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46 - simmo الخميس 15 غشت 2019 - 18:13
je suis sur et certain que nous les mêmes résultats qu'auparavant. il faut une restructuration de fond et non pas de forme.
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47 - خليلوفيتش الخميس 15 غشت 2019 - 18:15
انا ما هامني لا مدرب لا رئيس اللي محيرني هو دوك الكيسان اللي حاطينهم وراهم واش ديال كأس إفريقيا و لا كأس العالم اللي ربحهم المنتخب وانا ما فخباريش. اللي عارف ايجاوبني الله ايخليكم.
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3
48 - من اوروبا الخميس 15 غشت 2019 - 18:16
فلوس اللبن فاز بها زعطوط.الشباب المغربي يسكع في الشوارع دون شغل.فمنهم من افنى اجمل مرحلة من حياته في الدراسة ليجد نفسه بدون عمل او شغل .
فلوس المغاربة يتلاعب بها الكبار والاجانب.موازين ثم الجوائز الكبرى ......
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49 - Abderrahim الخميس 15 غشت 2019 - 18:18
Il n'a pas 50 ans comme écrit dans l'article
Il à 68 ans
Un chibani par rapport à 3amotta
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50 - marrroki الخميس 15 غشت 2019 - 18:22
أتمنى أن لايتجاهل اللاعب المحلي،كما فعل رونار،وسنرى ذلك من التشكيلة الأولى المناداة عليها،رغم رفض الشارع للمدرب الأجنبي الجامعة تجري عكس التيار ،سيأخد الجرة ومافيها بدون نتائج .
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51 - حسن الخميس 15 غشت 2019 - 18:24
والله حشما عليك. علاش مدرب اجنبي السي لقجع؟
السي لقجع انت موطنة ديلك ZERO ZERO ZERO
يارب يلرب يارب الهزيمة تلو الهزيمة باش تمشي بحلك ويجي مغربي الحقيقي يارب، يارب، يارب. تحية للمغاربة جميعا.
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52 - محمد الخميس 15 غشت 2019 - 18:25
هدا بدون شك رونار هو ليدارو باش يخلي نفس
التشكلة لي كانت وباش يمشي على خط رونار
لاعناصر محلية في المنتخب سوى المجنسين الفرنسيين
واش معدناش مدربين ؟ شوفو الجزائر مثال حي
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53 - يتبع الخميس 15 غشت 2019 - 18:25
هنيئا لك ياوحيد لم تترك فرنسا و200 الف يورو من اجل لاشيئ فهذا المبلغ يخضع للضريبة والعطش يعني قد لا يبقى لك سوى القليل اما هنا ف100 الف ستصبح صافية +السكون+سيارة وسائق واخرى لعائلتك وامتيازات اخرى كالسفيريات والمبيت والاكل والشراب وما لاندري اذن ياوحيدهم هنيئا لك في بلاد المال السايب،ومعذرة ان قلت لك فقد اخترت بداية فشلك مع الفاشلين والايام بيننا.الله غالب.
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54 - hero الخميس 15 غشت 2019 - 18:28
بصراحة إنه مدرب دون المستوى لتأهيل وتكوين منتخب جديد
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0
55 - مستاء الخميس 15 غشت 2019 - 18:33
الم يلعب نهائي كأس إفريقيا مدربان محليان وابناءا البلد. وفازا احدهما بكأس إفريقيا.
الروح الوطنية تلعب دور كبير في تحفيز اللاعبين وزرع حب القميص فيهم.وهذا دور يقوم به المدرب الوطني.
كفانا مضيعة للوقت والضحك على عقول الناس الناس
لكم مدربكم ولنا وطننا..
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56 - khalid الخميس 15 غشت 2019 - 18:35
لم يقدم اي شيء مع المنتخب الجزائري ومع دالك تعاقدو مع اضن ان هدا المدرب لن يضيف اي اضافة لكرة القدم الوطنية
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