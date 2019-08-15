مباراة برشلونة وبيلباو ترفع ستار موسم "الليغا"

أولغا مارتين من مدريد

يرفع برشلونة وأثلتيك بيلباو، الجمعة، الستار عن الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي ينطلق وسط شكوك حول احتمالية عودة البرازيلي نيمار ومستقبل لاعبين مثل رودريغو لاعب فالنسيا وغاريث بيل وخاميس رودريغيز لاعبي ريال مدريد؛ فيما تخوض أربعة أندية البطولة بمدربين جدد.

ويتولى جولين لوبيتيغي، مدرب المنتخب الإسباني ريال مدريد السابق، قيادة إشبيلية، وجوان فرانسيسك فيرير "روبي" تدريب ريال بيتيس، فيما يترأس الإدارة الفنية لإسبانيول وألافيس كل من ديفيد غاييغو وآسيير غاريتانو على الترتيب.

وللعام الثاني على التوالي، تطبق البطولة تقنية التحكيم بالفيديو "فار"، وبقرار قضائي لن تقام مباريات أيام الاثنين.

وأسفرت قرعة البطولة عن مباراة افتتاحية يستضيف فيها أثلتيك بيلباو، حامل اللقب، برشلونة، بطل الليغا سبع مرات في آخر عشرة مواسم والذي ينتظر معرفة حالة قائده ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة بالعضلة النعلية في ساقه اليسرى.

وبالمثل، يستهل أثلتيك البطولة وعدد من أبرز لاعبيه مصابين؛ وهو ما سيجبر المدرب غايزكا غاريتانو على إجراء تغييرات في ظل إصابة المدافع إينييغو مارتينيز والمهاجمين إينييغو كوردوبا وإيباي غوميز.

وتستهل مباريات السبت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد على ملعب "بالايدوس"؛ فيما سيكون الظهور الأول في الليغا للبلجيكي إيدن هازارد، المنضم حديثا إلى النادي الملكي، لتدعيم خط هجومه بعد الموسم الماضي الذي خرج منه الميرينغي بلا أية ألقاب محتلا المركز الثالث في الدوري.

وعلى ملعب "ميستايا"، يتواجه فالنسيا وريال سوسييداد في ظل احتمالية رحيل مهاجم "الخفافيش" رودريغو إلى أتلتيكو مدريد.

وعزز فالنسيا، الذي أنهى الموسم الماضي بالتتويج بكأس الملك على حساب برشلونة، صفوفه بالحارس ياسبر سيليسن والمهاجم ماكسي غوميز؛ بينما ضم ريال سوسييداد تسعة لاعبين جدد، بينهم كريستيان "بورتو" ومارتين أوديغارد.

ويعود مايوركا إلى دوري الأضواء بعد غياب ستة أعوام، حيث يستهل البطولة السبت على ملعبه حينما يستضيف.

ويبدأ ليغانيس، الذي احتل العام الماضي أفضل مركز في تاريخه بالليغا (المركز الـ13)، على ملعبه أمام أوساسونا الذي عاد إلى الدرجة الأولى تزامنا مع احتفاله بمئوية تأسيسه في 2020.

ويعود إلى الدرجة الأولى أيضا غرناطة بعد عامين في الدرجة الثانية، ويبدأ مسيرته أمام فياريال على ملعب الأخير في مباراة خاصة للاعب روبرتو سولدادو لاعب غرناطة الذي عاد لليغا بعد عامين في فناربخشة التركي الذي انتقل إليه بعد عامين في صفوف "الغواصات الصفراء".

والأحد يبدأ المدرب جولين لوبيتيغي مسيرته مع إشبيلية أمام إسبانيول مع مدربه الجديد أيضا ديفيد غاييغو. كما يستهل روبي مسيرته مع بيتيس عندما يستقبل بلد الوليد وآسيير غاريتانو مع ألافيس حينما يستقبل ليفانتي.

وتختتم الجولة بمباراة أتلتيكو مدريد وخيتافي على ملعب "واندا متروبوليتانو" في أول دربي بالعاصمة الإسبانية في أول لقاء بالليغا للموهبة البرتغالية جواو فيليكس، لاعب "الروخيبلانكوس" الجديد.