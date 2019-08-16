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الرئيسية | رياضة | شرط مدرب "الأسود" يعين حجي مساعدا لبوميل

شرط مدرب "الأسود" يعين حجي مساعدا لبوميل

شرط مدرب "الأسود" يعين حجي مساعدا لبوميل
أوعنا بلعيد
الجمعة 16 غشت 2019 - 00:05

سيعود مصطفى حجي، من جديد، للاشتغال برفقة باتريس بوميل، بعدما قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، تعيين الأسطورة المغربية والمتوج بالكرة الذهبية الإفريقية عام 1998 كمساعد للفرنسي في تدريب المنتخب الأولمبي.

وساهم شرط البوسني وحيد خليلهودزيتش، المدرب الجديد للمنتخب الوطني المغربي خلفا لهيرفي رونار، في تعيين حجي كمساعد لباتريس بوميل، بعدما اشترط المدرب السابق لفريق نانت الفرنسي اصطحاب مساعديه من فرنسا للعمل معه على رأس الإدارة التقنية للأسود، وهو الشرط الذي وافقت عليه جامعة الكرة.

وكان مصطفى حجي يشتغل كمساعد ثان للفرنسي هيرفي رونار، المدرب الحالي للمنتخب السعودي، وبعد تجاهل اسمه في وقت سابق بعد الإعلان عن مدربي المنتخبات الوطنية، قرر الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة المغربية تعيين صاحب الكرة الذهبية كمساعد لباتريس بوميل، مدرب المنتخب الأولمبي، على أن يستعين خليلهودزيتش بمساعديه السابقين رفقة الأسود.

وستكون أولى مهام مصطفى حجي وباتريس بوميل هي قيادة المنتخب الوطني الأولمبي بنجاح لعبور فخ المنتخب المالي، خلال المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام أطوارها بمصر، والمؤهلة أيضا للألعاب الأولمبية.

وقد وجّه الناخب الوطني باتريس بوميل الدعوة إلى 25 لاعبا للمشاركة في المعسكر الإعدادي المقررة في الفترة بين 17 و27 غشت الحالي، تأهبا لملاقاة المنتخب المالي في واحدة من أقوى المباريات في هذا الدور. واستدعى بوميل الدعوة كل من المهدي بنعبيد (الفتح الرياضي)، أيوب بن الشاوي، (الدفاع الجديدي)، عيسى السيودي (رجاء بني ملال)، زكرياء ناسيك (شباب المحمدية)، أمير الحداوي، محمد الدويك، زكرياء الوردي (الرجاء)، أشرف داري (الوداد الرياضي)، عبد المنعم بوطويل (الجيش الملكي)، سفيان كركاش (مولودية وجدة)، حمزة بهاج (المغرب الفاسي)، محمد مورابيط (أولمبيك آسفي)، يوسف الفحلي (حسنية أكادير)، وسعد أكوزول (ليل الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (مالقا الإسباني)، جواد الراجي (ليغانيس الإسباني)، يونس لشهب (ألميريا الإسباني)، إسماعيل بنكطيب (ليفانتي الإسباني)، محمد بوزيدي (إشبيلية الإسباني)، محمد الزرفا (إسبانيول برشلونة الإسباني)، محمد ميزيان (ريال بيتيس الإسباني)، أهدام كسان (نورويش سيتي الإنجليزي) بلال الصوفي (أولمبيك خريبكة)، نسيم تيتباه (ميلهوس الفرنسي) ومحمد بنحساين (حسنية أكادير).

جدير بالإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي كان قد ضمن تأهله إلى الدور الفاصل بــ"القلم" على حساب الكونغو الديمقراطية، بعد إشراك الأخيرة للاعب أرسين زولا الذي يتجاوز عمره 23 سنة.

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