كركاش ينتظر خوض أول مباراة رسمية مع المغرب

أوعنا بلعيد

يُرتقب أن يخوض سفيان كركاش، الوافد الجديد على فريق الوداد الرياضي، أول مباراة رسمية له بقميص المنتخب المغربي الأولمبي أمام المنتخب المالي، برسم المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام أطوارها بمصر، والمؤهلة أيضا للألعاب الأولمبية.

وحسب مصدر هسبريس، فقد توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في وقت سابق، بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توافق من خلالها على الطلب المتعلق بتحويل وجهة اللاعب السابق للمولودية الوجدية من تمثيل منتخب بلجيكا إلى الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي.

وللمرة الأولى وبشكل رسمي، سيشارك كركاش، اللاعب الجديد لفريق الوداد الرياضي، في المعسكر التدريبي المغلق للمنتخب الوطني الأولمبي، بعدما وجه إليه المدرب الفرنسي باتريس بوميل الدعوة ضمن قائمة ضمت 25 لاعبا.

وسبق للاعب كركاش أن دافع عن ألوان منتخب بلجيكا للفئات السنية إلى حدود منتخب الشباب لأقل من 19 سنة، قبل أن يغيّر وجهته صوب بلده الأم، ليقرر الدفاع عن ألوان منتخب المغرب لأقل من 23 سنة.