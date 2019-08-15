لقجع: خليلوزيتش جدير بالمنتخب .. "الكان والمونديال" أهداف رئيسية

هسبورت - محمد أمين متبار (صور: منير امحيمدات)

رَحّب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لغربية لكرة القدم، بالمدرب البونسي وحيد خليلوزيتش، عقب تنصيبه رسميا، الخميس، مدربا جديدا للنخبة الوطنية خلفا لهيرفي رونار المستقيل، مشيرا إلى أن اختيار وحيد جاء عقب شهر من العمل على مستوى لجنة خاصة تابعة للجامعة.

وأضاف لقجع خلال تقديم خليلوزيتش اليوم، لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، بمقر الجامعة في الرباط، أن الـFRMF تَلقّت اتصالات كثيرة من مدربين كبار من أجل الإشراف على الفريق الوطني، "بينهم من تواصلت معه الجامعة بشكل مباشر ومنهم من حضر إلى المغرب لعرض مشروعه".

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهدف الأساسي من هذا التعاقد هو تحسين ترتيب المنتخب على مستوى تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مضيفا أن من بين شروط التعاقد كان ضرورة معرفة المدرب المقبل للكرة الإفريقية والمنتخبات، "وهو ما توفر في خليلوزيتش من خلال إشرافه سابقا على كل من منتخب الجزائر والكوتديفوار" يضيف رئيس الجامعة.

وأوضح لقجع أن راتب خليلوزيتش الشهري سيكون هو 80 مليون سنتيم، وهو تقريبا ثلث ما كان يتقاضاه في فرنسا، مضيفا أن الأهداف التي سطرتها الجامعة مع البوسني هي بلوغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على الأقل، ثم التأهل إلى "مونديال" 2022، والفوز بكأس أمم إفريقيا 2023.

وشدد لقجع على أن الفشل في تحقيق أحد الأهداف المسطرة سيتيح لجامعة الكرة فسخ التعاقد مع المدرب مع دفع راتب 3 أشهر، في حين أن تحقيق ما هو مسطر سيعني تخصيص تحفيزات مهمة للطاقم التقني بقيادة المدرب.

وتابع لقجع "خليلوزيتش سيكون ملزما بالإقامة في الرباط والاشتغال من المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، وإبعاد أي دور للوسطاء في العلاقة بين المدرب والجامعة، بحيث سيكون فوزي لقجع على تواصل مباشر مع خليلوزيتش في كافة الأمور والتفاصيل التي تخص المنتخب المغربي والتعاقد".

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