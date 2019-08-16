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كُتّاب وآراء
بوطيب يضع الزمالك في مأزق قبل إغلاق المركاتو
وجدت إدارة الزمالك المصري لكرة القدم إشكالية عويصة أثناء تسويق اسم الدولي المغربي خالد بوطيب، بعدما قررت التخلي عن خدماته خلال المركاتو الصيفي الحالي.
ويريد مجلس إدارة الفريق الأبيض تسريح مهاجم الأسود؛ وهو ما سيمكن النادي المصري من التعاقد مع مهاجم إفريقي "سوبر" ليقود الخط الأمامي كمهاجم صريح، بعدما تعاقد مع المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم للعب كمهاجمي أجنحة.
ووجد مسؤولو الزمالك صعوبة بالغة في بيع عقد اللاعب بوطيب، بسبب راتبه المرتفع الذي يتوصل به وترى الأندية الأخرى أنه باهظ وليس بمقدورها دفعه للاعب بإمكاناته ومستواه الحالي.
وحسب مصادر مصرية، يكثف النادي المصري من محاولاته للتخلص من بوطيب، بعدما عرضه على العديد من الأندية، إلا أنها رفضت التعاقد معه بسبب راتبه المرتفع، حيث يتقاضى 750 ألف دولار سنويا.
واقترح الزمالك على أندية سموحة والمقاصة والإسماعيلي والمقاولون وإنبي التعاقد مع المهاجم المغربي؛ لكنها رفضت استقدامه، لعدم قدرتها على منحه الراتب السنوي الضخم نفسه الذي يتلقاه مع ناديه الحالي.
وحسب المصادر ذاتها، رفضت إدارة الزمالك الاستسلام وستقوم بعرض لاعبها على أندية من خارج الدوري المصري، بعرضه على بعض الأندية المغربية التي على ما يبدو سيكون تعقيبها الأندية المصرية نفسها نظرا لعدم رغبتها في منح هذا الراتب للاعب، حيث سيؤثر على سلم الرواتب المتبع من قبلها.