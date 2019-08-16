قرية "الألعاب الإفريقية" تستقبل الرياضيين بالرباط

هسبريس من الرباط

افتُتحت، اليوم، قرية الألعاب الإفريقية بفضاء الجامعة الدولية بالرباط، والتي ستستقبل المشاركين في الدورة الـ12 للألعاب الإفريقية التي ينظمها المغرب من 19 إلى 31 غشت الجاري، بحضور كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، ومصطفى بيراف، رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية.

وقال الطالبي العلمي، بالمناسبة، إن "جميع الشروط متوفرة لتمر الألعاب في ظروف جيدة جدا"، معربا عن سعادته بربح تحدي المرحلة الأولى؛ وهو الإعداد لهذه الألعاب في ظرف لا يتعدى 6 أشهر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن "جميع المشاركين، الذين استقروا بقرية الألعاب الإفريقية إلى حد الآن، أعجبوا بالمستوى العالي في التحضير"، معربا عن أمله في أن تمر أيام المنافسات على نفس النحو، لاسيما أن المنافسة ستكون قوية لانتزاع الميداليات، ولما لا تحطيم بعض الأرقام القياسية التي ستبقى خالدة في السجل الرياضي للمملكة المغربية.

وفي ما يتعلق بالمشاركة المغربية في هذه الألعاب، أوضح الطالبي العلمي أن الاستعداد كان جيدا بمساهمة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية، معبرا عن أمله في أن تفوز الرياضة الإفريقية في النهاية.

ومن جهته، أكد الجزائري مصطفى بيراف، رئيس جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، على أهمية هذا الحدث بالنسبة إلى إفريقيا برمتها وخاصة المغرب العربي، معربا عن سعادته بالتنظيم الجيد، وكذا التنسيق الهام والأخوي، مشددا على أن ما كان يبدو غير ممكن قبل 6 أشهر صار ممكنا الآن؛ لأن العديد اعتبروا أنه تحدٍّ غير ممكن.

وأثنى بيراف على العمل الكبير الذي قام به المغرب على مستوى الاستعداد لتنظيم هذه الألعاب، مشيرا إلى أن كل اللجان الوطنية الإفريقية تعتبر أن المغرب ربح هذا التحدي، وستكون دورة من أحسن الدورات، خصوصا أن هناك مسابقات مؤهلة للألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، أبرز محمد عبدلاوي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الدولية للرباط، التي اختيرت قرية رئيسية للألعاب الإفريقية، أنها ستستقبل ابتداء من اليوم 4000 بطل إفريقي، ينتمون إلى 54 دولة، حيث جرى تأهيل بنياتها التحتية، على مستويات السكن والتغذية والقاعة المغطاة والملاعب الرياضية، لوضعها رهن إشارة المشاركين، مُعربا عن شكره لوزارة الشباب والرياضة لاختيارها الجامعة الدولية بالرباط التي تزينت بالألوان الإفريقية لاستقبال أبطال القارة.

يذكر أن الألعاب الإفريقية تنظم مرة كل أربع سنوات، حيث احتضنت العاصمة الكونغولية برازافيل الدورة الأولى سنة 1965، والأخيرة سنة 2015، علما أن نسخة 2023 ستستضيفها غانا.