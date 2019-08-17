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الرئيسية | رياضة | عبد الناصر الخياطي يخوض تَجربة جديدة بالخليج

عبد الناصر الخياطي يخوض تَجربة جديدة بالخليج

عبد الناصر الخياطي يخوض تَجربة جديدة بالخليج
أوعنا بلعيد
السبت 17 غشت 2019 - 10:55

تَعَاقَدَ فريق قطر القطري مع المغربي عبد الناصر الخياطي، قادما من نادي أدو دين هاغ الهولندي، بموجب عقد يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم آخر، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الفريق القطري عبر موقعه الرسمي تعاقُده مع الخياطي، نجم أدو دين هاغ البالغ من العمر 30 عاما بعد موسمين ونصف قضاها في ملعب "كارس جينز"، إذ تكللت المفاوضات الماراثونية مع ناديه الهولندي بالنجاح أخيرا بعد رفع قيمة العرض المقدم من الناحية المادية.

وشَكرت إدارة أدو دين هاغ اللاعب الخياطي على المدة التي قضاها رفقة الفريق والأداء الكبير الذي قدمه حيث ترك انطباعا مذهلا في عقول مشجعيه.

وأوضح الفريق الهولندي أن الخياطي ومنذ انتقاله إلى أدو دين هاغ في صيف عام 2017 لمدة نصف موسم من كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي، قبل التعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم بعد ستة أشهر، سجل ما لا يقل عن 36 هدفا و24 تمريرة حاسمة في 82 مباراة رسمية، كما فاز بجائزة كاريل يانسن عن أفضل لاعب في العام.

كما تحدَّث الفريق عن المفاوضات الماراثونية التي جرت بين جيفري فان أس، مدير شؤون كرة القدم، وزميله هنريك جان رينير لفترة طويلة مع نادي قطر، إذ كانت رغبة النادي الهولندي بأن يكون انتقاله وفق الشروط التي تحقق مصالحه، قائلا: "لن ننسى أبدا ما الذي يعنيه ناصر لنادينا". وختم النادي الهولندي: "نشكر ناصر على العديد من الأهداف ونتمنى له كل النجاح في قطر".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - متابع السبت 17 غشت 2019 - 11:13
بصفتي كمحلل و خبير في عالم الكرة اعتقد ان الدوري القطري يعتبر خير دوري لكل اللاعبين المغاربة للاحتراف و التالق .
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