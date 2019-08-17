المغربي المسعودي يعزز صفوف ميشلين البلجيكي

أوعنا بلعيد

عزَّز فريق غرونينغين الهولندي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي أحمد المسعودي، بموجب عقد يمتد لثلاثة مواسم، قادما من فريق ميشلين البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأَعْلَن الفريق الهولندي تعاقده مع المسعودي البالغ من العمر 24 عاما، من أجل تقوية خط الوسط، بعدما ألح الطاقم التقني على تعزيز محور "الارتكاز" تأهبا للعام الجديد، ليستقر اختيار الإدارة على النجم المغربي المولود في بروكسل البلجيكية.

وأشار المدير الفني مارك جان فليدروس، إلى أنه يسره نجاح إف سي غرونينغين في التعاقد مع المسعودي وإضافته إلى المجموعة الأولى للفريق، قائلا "بالنسبة إلى خط الوسط، حيث لدينا الكثير من اللاعبين المهاجمين، ما زلنا نبحث عن لاعب يوفر توازنا إضافيا ضمن اختيارنا، ويفضل أن يكون لاعبا لديه الكثير من القدرة على اللعب والقوة البدنية."

وأوضح مارك جان فليدروس: "أنه وبعد البحث انتهى بنا الأمر إلى اختيار المسعودي، في الموسم الماضي أظهر أن لديه الكثير من القوة والموهبة الكروية، ويمكنه أيضا أن يلعب بطريقة تخول لك السيطرة في خط الوسط كما أنه مهم من الناحية الهجومية ولديه قدرة على تسجيل الأهداف والمساعدة".

وأنهى حديثه بالقول: "أحمد لديه مميزات بدنية هائلة وبالتالي يعطينا قوة إضافية وصلابة في خط الوسط، من الجميل أيضا أن يضيف شيئا إلى اختيارنا، هذا الشاب نسبيا بفضل خبرته وتجاربه في كل من بلجيكا وهولندا في هذا المجال، نحن سعداء للغاية لأننا نجحنا في التعاقد معه".

من جانبه، أكد المسعودي أنه سعيد بالانتقال إلى فريقه الجديد موضحا أنه سيقدم أفضل ما لديه من أجل مساعدة المجموعة وتقديم الإضافة المرجوة بعدما راهن الطاقم التقني على خدماته إذ يملك خبرة الأن في الإيردفيزي بعدما لعب الموسم المنقضي بقميص فيورنتينا سيتارد على سبيل الإعارة.

وبَدأ أحمد المسعودي مسيرته الاحترافية رفقة فريق ليسير قبل إعارة اللاعب في منتصف عام 2015 إلى ستاندرد لويك، كما خاض خلال مسيرته ما يقرب من 140 مباراة رسمية في كرة القدم الاحترافية، سجل خلالها ستة أهداف مع تسع تمريرات حاسمة.