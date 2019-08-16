حمد الله يحصُد ثمار التألق في دوري أبطال آسيا

أوعنا بلعيد

اخْتيرَ الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، بالتشكيلة المثالية (تشكيلة الأسبوع) في دوري أبطال آسيا، بعد نهاية دور الإياب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، والتي أعلن عنها الاتحاد القاري للعبة.

وشَهِدت التشكيلة المثالية هيمنة الفرق السعودية، بعد مشاركة أربعة فرق سعودية من أصل ثمانية شاركت في هذا الدور، تأهلت منها ثلاثة لربع نهائي البطولة ما خول للاعبيها الحضور بقوة والسيطرة كليا على "التشكيلة الذهبية".

وباستثناء أكرم عفيف، لاعب السد القطري، فقد ضمت التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من دوري أبطال آسيا 10 لاعبين من السعودية يتقدمهم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر، الذي قاد فريقه للتأهل في مباراة مثيرة وشيِّقة أمام الوحدة الإماراتي خلال المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكشف الحساب الرسمي للبطولة عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" عن التشكيلة المثالية وجاءت على النحو التالي:

محمد العويس (الأهلي)، ياسر الشهراني (الهلال)، جانج سو (الهلال)، عبد الله الحافظ (الهلال)، حسين عبد الغني (الأهلي)، عبد الفتاح عسيري (الأهلي)، فيتشو (الاتحاد)، جوليانو (النصر)، أكرم عفيف (السد)، عبد الرزاق حمد الله (النصر)، رومارينهو (الاتحاد).