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الرئيسية | رياضة | رضا الجعدي يحمل قميص الفتح قادمًا من رومانيا

رضا الجعدي يحمل قميص الفتح قادمًا من رومانيا

رضا الجعدي يحمل قميص الفتح قادمًا من رومانيا
أوعنا بلعيد
السبت 17 غشت 2019 - 04:30

خَاضَ رضا الجعدي، الجمعة، أول حصة تدريبية له بقميص ناديه الجديد الفتح الرياضي، الذي استقدمه من فريق بوخاريست الروماني بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات قادمة، خلال المركاتو الصيفي الجاري.

وانْضَمَّ الوافد الجديد إلى تداريب فريقه الجماعية تأهبا لخوض منافسات الموسم المقبل، حيث يعمل وليد الركراكي وطاقمه المساعد على تجهيز الفريق ليكون في قمة مستواه عكس الموسم المنقضي الذي عانى خلاله ممثل الكرة الرباطية.

وكان مسؤولو الفتح قد تعاقدوا بصفة رسمية، يوم أمس الخميس، مع اللاعب رضا الجعدي، ذو الجنسية البلجيكية، والبالغ من العمر 24 عاما، بغية تقوية صفوف المجموعة وتعزيزها لتكون في مستوى التحديات بالموسم الجديد.

وسبق للاعب رضا الجعدي أن لعب الموسم الماضي لنادي دينامو بوخاريست الروماني، كما دافع عن ألوان العديد من الأندية البلجيكية أبرزها كلوب بروج، ستاندار دو لييج، ميشلين ورويال أنتويرب.

وارتباطا بالفتح الرياضي دائما، عاد شبان الفريق، اليوم، إلى أكاديمية النادي استعدادا للموسم الجديد.

وعاد اللاعبون والأطقم التدريبية لفرق الفتح الرياضي (تحت 19 سنة، تحت 17 سنة، تحت 15 سنة) لإجراء الحصة التدريبية الأولى لهم هذا الموسم، حيث عملت المجموعة على الجانب البدني، إضافة إلى الأمور التكتيكية تحت إشراف الأطقم التدريبية.

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