24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:12
|06:46
|13:37
|17:13
|20:18
|21:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عجلة الدوري الإسباني تنطلق .. "البارصا" يخطط للحفاظ على اللقب
- حجز 4 أطنان من مخدر الشيرا في ساحل أصيلة
- حريق مهول يلتهم غابة بويبلان في نواحي تازة
- مآثر المغرب .. موقع ليكسوس يغوص بالزوار في الأزمنة الغابرة
- باحثون: كوكب ضخم ارتطم بالمشتري منذ زمن بعيد
"المُجتمع الخامس" يرصد تحديات الثورة المعلوماتية والأمن القومي (5.00)
دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء (5.00)
"جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" (5.00)
وزير الصحة يعد الأطباء بمنح المردودية ورفع تعويضات الحراسة (5.00)
- "جبهة التعريب" تواصل حشد دعم المثقفين لمواجهة "فرنسة التعليم" - (157)
- دنيا .. ثلاثينية تسد "رمق الجوع" بامتهان الدعارة و"بيع" الأبناء - (96)
- مفاجآت في لائحة "الأسود" .. استدعاء 12 محلياً وتاعرابت واليميق - (95)
- اتفاقية دولية تفرض على المغرب تدريس "التربية الجنسية الحلال" - (68)
- الأحزاب تشرع في البحث عن الكفاءات للتجاوب مع خطاب الملك - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أدوريز يصعق برشلونة بهدف في افتتاحية "الليغا"
حقق أثلتيك بلباو مفاجأة كبيرة في انطلاقة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه في الوقت القاتل على حامل اللقب برشلونة في ملعب سان ماميس بهدف نظيف.
أحرز هدف الفوز المهاجم أريتز أدوريز في الدقيقة 89 من زمن المباراة من مقصية رائعة بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى.
واقتنص بلباو نقاط الفوز الثلاث رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء لكن الدفاع المنظم لأصحاب الارض وتألق حارس المرمى أوناي سيمون حافظ على نظافة شباكه.
ولاحت أخطر فرص اللقا للويس سواريز في الدقيقة 33 بعدما عادت كرة بالخطأ من الدفاع للمهاجم الأوروجوائي داخل المنطقة وسددها بيسراه ولكن القائم كان لها بالمرصاد.
وتصدى سيمون لبعض التسديدات الخطرة للاعبي برشلونة الذي غاب عن صفوفه نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم جاهزيته، حيث يواصل التعافي من إصابته في الساق اليمنى التي منعته من المشاركة مع الفريق خلال جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
البارسا والريال سيعانون كثيرا خصوصا على الصعيد الاروبي !!