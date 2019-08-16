أدوريز يصعق برشلونة بهدف في افتتاحية "الليغا"

هسبريس - إفي

حقق أثلتيك بلباو مفاجأة كبيرة في انطلاقة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه في الوقت القاتل على حامل اللقب برشلونة في ملعب سان ماميس بهدف نظيف.

أحرز هدف الفوز المهاجم أريتز أدوريز في الدقيقة 89 من زمن المباراة من مقصية رائعة بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى.

واقتنص بلباو نقاط الفوز الثلاث رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء لكن الدفاع المنظم لأصحاب الارض وتألق حارس المرمى أوناي سيمون حافظ على نظافة شباكه.

ولاحت أخطر فرص اللقا للويس سواريز في الدقيقة 33 بعدما عادت كرة بالخطأ من الدفاع للمهاجم الأوروجوائي داخل المنطقة وسددها بيسراه ولكن القائم كان لها بالمرصاد.

وتصدى سيمون لبعض التسديدات الخطرة للاعبي برشلونة الذي غاب عن صفوفه نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم جاهزيته، حيث يواصل التعافي من إصابته في الساق اليمنى التي منعته من المشاركة مع الفريق خلال جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.