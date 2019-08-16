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الرئيسية | رياضة | أدوريز يصعق برشلونة بهدف في افتتاحية "الليغا"

أدوريز يصعق برشلونة بهدف في افتتاحية "الليغا"

أدوريز يصعق برشلونة بهدف في افتتاحية "الليغا"
هسبريس - إفي
الجمعة 16 غشت 2019 - 22:00

حقق أثلتيك بلباو مفاجأة كبيرة في انطلاقة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه في الوقت القاتل على حامل اللقب برشلونة في ملعب سان ماميس بهدف نظيف.

أحرز هدف الفوز المهاجم أريتز أدوريز في الدقيقة 89 من زمن المباراة من مقصية رائعة بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى.

واقتنص بلباو نقاط الفوز الثلاث رغم سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء لكن الدفاع المنظم لأصحاب الارض وتألق حارس المرمى أوناي سيمون حافظ على نظافة شباكه.

ولاحت أخطر فرص اللقا للويس سواريز في الدقيقة 33 بعدما عادت كرة بالخطأ من الدفاع للمهاجم الأوروجوائي داخل المنطقة وسددها بيسراه ولكن القائم كان لها بالمرصاد.

وتصدى سيمون لبعض التسديدات الخطرة للاعبي برشلونة الذي غاب عن صفوفه نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي بسبب عدم جاهزيته، حيث يواصل التعافي من إصابته في الساق اليمنى التي منعته من المشاركة مع الفريق خلال جولته التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولد حميدو الجمعة 16 غشت 2019 - 22:42
بداية معوقة للبارصا و موفقة بالنسبة للمقاهي
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13
2 - مواطن الجمعة 16 غشت 2019 - 22:51
البرصا بدون ميسي تساوي فريق بسيط
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3
3 - عماد مقداد الجمعة 16 غشت 2019 - 23:09
المدعو كريزمان ظهر شاردا وتاءها وبءيسا دون تاثير مطلق وهو الذي هلل وطبل له الاعلام قبل وبعد صفقة كانت عملية نصب كبرى شارك فيها المدعو اريك أبيدال المدير الفني والإعلام الفرنسي التي أوهمت بانه المنقذ وخليفة ميسي وسيحمل الفريق للانتصار واحتلت صوره جميع المواقع واصبح عنوان للبارسا لا تخلو صوره في المواقع التي تتكلم عن البارسا وهاهو الواقع يكذب كل التكهنات وهاهي صفقة فاشلة كصفقة ديمبيلي وكوتيتو تلوح في الأفق وهاهي المبالغ الطائلة ذهبت سدى عِوَض البحث عن تدعيم الأماكن الناقصة !!
البارسا والريال سيعانون كثيرا خصوصا على الصعيد الاروبي !!
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