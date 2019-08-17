الجيش الملكي يحطم سقف تعاقداته بالموسم الجديد

هسبورت - أوعنا بلعيد*

استمر فريق الجيش الملكي في تعزيز صفوفه تأهبا للموسم الجديد، وتعاقد رسميا مع المدافع الأيسر ياسين عمريوي، بموجب عقد يمتد لـ3 سنوات، قادما من أولمبيك خريبكة، خلال المركاتو الصيفي الحالي، إضافة إلى المحاكم جامع المرزوكي، قادما من أمل تيزنيت.

وضم الفريق "العسكري" الوافدين الجديدين بعد اقتناع المدرب عبد الرحيم طاليب بإمكانياتهما البدنية والتقنية خلال الاختبارات، علما أن عمريوي كان قد انخرط ضمن التحضيرات الخاصة بالموسم المقبل قبل التوقيع.

وتعاقد الجيش الملكي مع اللاعب عمريوي لتعويض رحيل مدافعيه محمد الشيخي وحمزة موساوي اللذين يلعبان في مركز الظهير الأيسر، قبل أن يستقر الطاقم التقني على خيار المدافع السابق لأولمبيك خريبكة، ليكون الحل الأنسب للاعتماد على خدماته ضمن خطط عبد الرحيم طاليب.

ويبلغ عمريوي 24 سنة، وسبق له أن خاض تجربة احترافية بفرنسا، ولعب للفريق الثاني لناديي نانسي وريمس، كما خاض تجربة مع لوكوموتيف بيوفديك البلغاري، كما دافع عن ألوان اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة بالدوري المغربي.

يشار إلى أن الفريق العسكري حطم رقم انتداباته سابقا محدثا ثورة في صفوفه، حيث تعاقد رسميا خلال المركاتو الصيفي الحالي مع "15 لاعبا" إلى حدود اللحظة، ويتعلق الأمر بالإيفواري جوزيف كيدي كناو، وحمزة الكودالي من أولمبيك آسفي، ومحمد علي بامعمر من الدفاع الحسني الجديدي، وأشرف مرزاق وعمر الجيراري من الوداد الفاسي، ومحمد باعيو وعبد الإله عميمي من الكوكب المراكشي، وأيوب لكرد من نهضة بركان، وعماد الرحولي من سريع واد زم، ومحمد فكري من شباب الريف الحسيمي، وحمزة مجاهد من يوسفية برشيد، وياسين بوغاز من اتحاد ورزازات، وصلاح الدين باهي من الرجاء الرياضي.

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