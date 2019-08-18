الليبيري جيبور يحترف بالإمارات بعد مغادرة الوداد

أوعنا بلعيد

عزز فريق الفجيرة الإماراتي لكرة القدم صفوف بتعاقده رسميا مع الدولي الليبيري وليام جيبور، المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدون كشف مدة التعاقد.

وأعلن الفريق الإماراتي توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي، أمس الجمعة، أفضى إلى نقل المهاجم جيبور إلى صفوفه بعد تجربة احترافية خاضها رفقة الوداد الرياضي، بطل الدوري المغربي عن الموسم المنقضي.

ورحب مسؤولو الفريق الإماراتي بلاعب فريقهم الجديد عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بالقول: "رسميا الذئب ويليام جيبور ينضم إلى نادي الفجيرة، أهلا بك في معقل الذئاب".

وقرر المهاجم سالف الذكر خوض تجربة جديدة بعدما بات خارج حسابات الطاقم التقني لفريق الوداد، إذ قدم الموسم المنقضي أداء ضعيفا بعدما شارك في 15 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الفجيرة سيستهل مشواره في بطولة الدوري الإماراتي بمواجهة الوحدة يوم 23 غشت الجاري.