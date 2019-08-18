منديل يتنفس الصعداء بالتعاقد مع ديجون الفرنسي

أوعنا بلعيد

يقترب مسؤولو فريق ديجون الفرنسي لكرة القدم من التعاقد مع الدولي المغربي حمزة منديل، مدافع شالكة الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات اللاعب خارج حسابات الطاقم التقني للملكي الألماني.

وحسب مصادر فرنسية فقد أصبح منديل قريبا من العودة إلى الدوري الفرنسي بعدما قطعت المفاوضات أشواطا متقدمة مع إدارة ديجون الفرنسي، الراغب في استقدامه خلال المركاتو الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه رغم اقتراب ديجون من التعاقد مع الدولي الكونغولي غلودي موزينغا، لشغل مركز الظهير الأيسر، فإن ذلك لن يحول دون التعاقد مع لاعب آخر، إذ باشر الفريق مفاوضاته مع شالكه للحصول على خدمات المدافع المغربي.

ويقترب اللاعب سالف الذكر من العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي، وهذه المرة بقميص ديجون الذي يرجح أن يتعاقد معه بنظام الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل، ليجاور بذلك مواطنيه فؤاد شفيق ونايف أكرد (وجه لهما المدرب الجديد للأسود الدعوة ضمن قائمته الأولية المكونة من 46 لاعبا).

وكان فريق شالكه دفع 7 ملايين أورو للتعاقد مع منديل صيف 2018، بينما بلغت قيمته التسويقية الحالية أربعة ملايين أورو، وتحجم الأندية عن دفعها مقابل الظفر بخدماته بسبب سلوكه السابق رفقة شالكه ومستواه نهاية الموسم المنقضي.