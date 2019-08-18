24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. أنثربولوجي فرنسي: "الوهابية" حذفت قبر الرسول من زخرفات القرآن (5.00)

  2. المنجرة والذلقراطية (5.00)

  3. المدرب الجديد (5.00)

  4. الفوضى في منتجع عين أسردون تقلق جمعويين (5.00)

  5. شلّ الحركة في المُستشفيات العمومية يعمّقُ معاناة المرضى الفقراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | منديل يتنفس الصعداء بالتعاقد مع ديجون الفرنسي

منديل يتنفس الصعداء بالتعاقد مع ديجون الفرنسي

منديل يتنفس الصعداء بالتعاقد مع ديجون الفرنسي
أوعنا بلعيد
الأحد 18 غشت 2019 - 02:13

يقترب مسؤولو فريق ديجون الفرنسي لكرة القدم من التعاقد مع الدولي المغربي حمزة منديل، مدافع شالكة الألماني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات اللاعب خارج حسابات الطاقم التقني للملكي الألماني.

وحسب مصادر فرنسية فقد أصبح منديل قريبا من العودة إلى الدوري الفرنسي بعدما قطعت المفاوضات أشواطا متقدمة مع إدارة ديجون الفرنسي، الراغب في استقدامه خلال المركاتو الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه رغم اقتراب ديجون من التعاقد مع الدولي الكونغولي غلودي موزينغا، لشغل مركز الظهير الأيسر، فإن ذلك لن يحول دون التعاقد مع لاعب آخر، إذ باشر الفريق مفاوضاته مع شالكه للحصول على خدمات المدافع المغربي.

ويقترب اللاعب سالف الذكر من العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي، وهذه المرة بقميص ديجون الذي يرجح أن يتعاقد معه بنظام الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل، ليجاور بذلك مواطنيه فؤاد شفيق ونايف أكرد (وجه لهما المدرب الجديد للأسود الدعوة ضمن قائمته الأولية المكونة من 46 لاعبا).

وكان فريق شالكه دفع 7 ملايين أورو للتعاقد مع منديل صيف 2018، بينما بلغت قيمته التسويقية الحالية أربعة ملايين أورو، وتحجم الأندية عن دفعها مقابل الظفر بخدماته بسبب سلوكه السابق رفقة شالكه ومستواه نهاية الموسم المنقضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.