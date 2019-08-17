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الرئيسية | رياضة | ‪هلال القدس يستعد للرجاء في كأس محمد السادس‬

‪هلال القدس يستعد للرجاء في كأس محمد السادس‬

‪هلال القدس يستعد للرجاء في كأس محمد السادس‬
أوعنا بلعيد
السبت 17 غشت 2019 - 17:37

يواصل فريق هلال القدس، المتوج ببطولة الدوري الفلسطيني للمحترفين عن الموسم المنقضي، استعداداته لملاقاة فريق الرجاء الرياضي، لحساب الدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وخاض الفريق الفلسطيني مباراة ودية أمس الجمعة أمام منتخب ناشئي فلسطين، انتهت بفوز هلال القدس بأربعة أهداف نظيفة؛ وهي المواجهة التي احتضنها ملعب "فيصل الحسيني الدولي" بالرام (بلدة فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة القدس، وتبعد عنها 7 كم).

وسجل أهداف فريق هلال القدس كل من ساري جاد الله، وسامر الجندي، ومحمد باسم، وموسى فيراوي، وهي الأسماء التي يعول عليها الطاقم التقني بالإضافة إلى بقية العناصر من أجل خلق المفاجأة أمام النسور الخضر.

وجاء هذا الانتصار في إطار تحضيرات الهلال للموسم الجديد، واستعداداته كذلك لمواجهة الرجاء الرياضي في الدور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث يرغب ممثل الكرة الفلسطينية في تحقيق نتيجة إيجابية يسعد بها أنصاره.

ويملك فريق هلال القدس ضمن صفوفه معظم لاعبي المنتخبين الأول والأولمبي لفلسطين، وهو ما يعول عليه الطاقم التقني وجماهير الفريق من أجل استثماره أمام النسور الخضر، رغم فارق المستوى والتاريخ لصالح ممثل الكرة المغربية.

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