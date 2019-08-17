جامعة الكرة تتبرأ من إبعاد "حمد الله" .. خليلوزيتش يَدرُس الوضع

هسبورت - محمد أمين متبار

أوضحت الجامعة الملكية المغربية الكرة ألا دخل لها في قضية استبعاد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، من القائمة الموسعة للمنتخب المغربي التي كشفت عنها، أمس، عبر موقعها الرسمي، استعدادا للمواجهتين الوديتين المرتقبتين في مراكش أمام كل من بوركينفاسو والنيجر في السادس والعاشر من شتنبر المقبل على التوالي.

وأكد مصدر جامعي، في تصريح خص به "هسبورت"، أن الناخب الوطني الجديد وحيد خليلوزيتش فضّل عدم المناداة على مهاجم النصر ضمن القائمة الأولية حتّى يَطّلِع على تفاصيل دقيقة حول مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق الوطني بمراكش قبل "الكان" بأيام قليلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المدرب البوسني يحتاج معرفة تفاصيل أكثر والتقرّب من حالة حمد الله لاتخاذ قرار نهائي، مشيرا في الآن ذاته إلى أن جامعة الكرة لا تملك سلطة التدخّل في قرارات المدرب، وبالتالي فهي غير معنية بمسألة استبعاد حمد الله من القائمة الموسعة للأسود.

وكان وحيد خاليلوزيتش كشف، أمس، اللائحة الأولية للمنتخب المغربي، المكونة من 46 لاعباً، والتي ستدخل معسكراً إعدادياً في الفترة ما بين 1 و10 شتنبر المقبل، وتضمنت 12 لاعباً محلياً، منهم 6 "وداديين"، و3 "رجاويين"، ولاعبان من حسنية أكادير وواحد من أولمبيك خريبكة، فيما واصل المدرب الجديد للأسود ثقته في مبارك بوصوفة رغم عدم توفره على أي فريق.

من جهة أخرى، اخْتيرَ الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله ضمن التشكيلة المثالية (تشكيلة الأسبوع) في دوري أبطال آسيا، بعد نهاية دور الإياب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، والتي أعلنها الاتحاد القاري للعبة.

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