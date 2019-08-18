24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1406:4813:3617:1220:1521:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. المنجرة والذلقراطية (5.00)

  2. اتحاد معلمي ألمانيا يطالب المدارس بإفطار الأطفال (5.00)

  3. دبي تستقبل 8.36 مليون زائر في 6 أشهر بـ2019 (5.00)

  4. آلاف المحتجين بأكادير يطلبون جلاء الرحل عن أراضي السوسيين (5.00)

  5. عندما خاطب بنبركة الحسن الثاني: الحكم الفردي يضعفُ الديمقراطية‬ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ‪عملية جراحية تبعد برقوق عن "المنتخب الأولمبي"

‪عملية جراحية تبعد برقوق عن "المنتخب الأولمبي"

‪عملية جراحية تبعد برقوق عن "المنتخب الأولمبي"
أوعنا بلعيد
الأحد 18 غشت 2019 - 11:45

سيحرم الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لأقل من 23 سنة، من خدمات اللاعب أيمن برقوق، نجم فورتونا دوسلدورف الألماني، بعد العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى الكتف.

وسيغيب اللاعب برقوق عن معسكر المنتخب الأولمبي بسبب إجرائه عملية جراحية عل مستوى الكتف، بعدما تعرض لإصابة في مفصل الكتف الأيمن ومشكلة عضلية خلال المباراة الودية أمام بوخوم، يوم الثلاثاء الماضي.

وتكللت العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب بالنجاح، في وقت لم يكشف ناديه مدة غيابه عن الميادين، متمنيا له الشفاء العاجل وأن يعود بسرعة إلى مداعبة الساحرة المستديرة.

وكان المدرب الفرنسي وجه الدعوة للاعب المذكور ضمن قائمته الموسعة التي ضمت 67 لاعبا من أجل الدخول في تربص إعدادي مغلق تأهبا لمواجهة منتخب مالي، برسم المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام أطوارها بمصر، والمؤهلة أيضا للألعاب الأولمبية.

ويلعب اللاعب برقوق، الذي سبق أن دافع عن ألوان المنتخب الألماني بمختلف فئاته السنية، في مركز وسط الميدان الدفاعي، كما أن بإمكانه اللعب في مركز الظهير أو الجناح، وبحكم سرعته الفائقة وإمكاناته الفنية الكبيرة يمكن الرهان عليه كمحرك للعب.

وتكمن خطورة اللاعب سالف الذكر في سرعته الفائقة الممزوجة بقدرة السيطرة على الكرة، ما يتيح له في الغالب حسم النزالات الثنائية لصالحه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.