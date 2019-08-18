‪عملية جراحية تبعد برقوق عن "المنتخب الأولمبي"

أوعنا بلعيد

سيحرم الفرنسي باتريس بوميل، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لأقل من 23 سنة، من خدمات اللاعب أيمن برقوق، نجم فورتونا دوسلدورف الألماني، بعد العملية الجراحية التي خضع لها على مستوى الكتف.

وسيغيب اللاعب برقوق عن معسكر المنتخب الأولمبي بسبب إجرائه عملية جراحية عل مستوى الكتف، بعدما تعرض لإصابة في مفصل الكتف الأيمن ومشكلة عضلية خلال المباراة الودية أمام بوخوم، يوم الثلاثاء الماضي.

وتكللت العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب بالنجاح، في وقت لم يكشف ناديه مدة غيابه عن الميادين، متمنيا له الشفاء العاجل وأن يعود بسرعة إلى مداعبة الساحرة المستديرة.

وكان المدرب الفرنسي وجه الدعوة للاعب المذكور ضمن قائمته الموسعة التي ضمت 67 لاعبا من أجل الدخول في تربص إعدادي مغلق تأهبا لمواجهة منتخب مالي، برسم المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام أطوارها بمصر، والمؤهلة أيضا للألعاب الأولمبية.

ويلعب اللاعب برقوق، الذي سبق أن دافع عن ألوان المنتخب الألماني بمختلف فئاته السنية، في مركز وسط الميدان الدفاعي، كما أن بإمكانه اللعب في مركز الظهير أو الجناح، وبحكم سرعته الفائقة وإمكاناته الفنية الكبيرة يمكن الرهان عليه كمحرك للعب.

وتكمن خطورة اللاعب سالف الذكر في سرعته الفائقة الممزوجة بقدرة السيطرة على الكرة، ما يتيح له في الغالب حسم النزالات الثنائية لصالحه.