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الرئيسية | رياضة | الركلاوي يُجاور المغرب التطواني قادما من هولندا

الركلاوي يُجاور المغرب التطواني قادما من هولندا

الركلاوي يُجاور المغرب التطواني قادما من هولندا
أوعنا بلعيد
الأحد 18 غشت 2019 - 04:49

تعاقد فريق المغرب الرياضي التطواني لكرة القدم مع اللاعب سفيان الركلاوي بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد نهاية عقده مع فريق اوستزان الهولندي.

وأعلن ممثل الكرة التطوانية تعاقده مع اللاعب الركلاوي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بفريق أوستزان الهولندي، ما مكنه من التوقيع في كشوفات الفريق لموسمين.

وجاء تعاقد الفريق التطواني مع اللاعب المذكور من أجل تعزيز خط الوسط الهجومي وتقويته، لاسيما أن المجموعة عانت بقوة الموسم المنقضي، وكانت قريبة من مغادرة القسم الأول لولا تدارك الأمر في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الاحترافي.

وسبق للوافد الجديد، والبالغ من العمر 25 سنة، أن حمل قميص شبان نادي أجاكس أمستردام، قبل أن ينتقل لنادي فولندام الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الهولندي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ومنه انتقل إلى نادي أوستزان الذي لعب رفقته الموسم الماضي 32 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

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