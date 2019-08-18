الناصيري يتجه إلى ولاية ثانية بالعصبة الاحترافية

هسبورت - آمال لكعيدا*

يبدو أن العصبة الوطنية الاحترافية، في الولاية الثانية من إحداثها، ستحتفظ بجلدها دون إلحاق تغييرات كبيرة على هيكلتها، خصوصاً منصب الرئيس الذي يسير سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، للاحتفاظ به لولاية أخرى.

وأكدت مصادر جامعية لـ"هسبورت" أن التوجه العام لمستقبل العصبة الوطنية الاحترافية يسير للاحتفاظ بالناصيري رئيساً لها، بتزكية من الجامعة التي تعتبر أن الولاية الثانية لرئيس الوداد البيضاوي ستكون بمثابة الولاية الحقيقية التي ستظهر عمل الرجل على رأس العصبة، بعد ولاية أولى عرفت مجموعة من المشاكل "نتيجة تدخلات أطراف مختلفة في السير العام لعملها".

وأضافت المصادر نفسها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها فوزي لقجع، تساند طرح استمرار الناصيري في منصبه رئيساً للعصبة الاحترافية ومنحه فرصة الاشتغال في ظروف جيدة، بعدما تعهد لقجع، في وقت سابق، بضمان استقلالية الجهاز الكروي المسير لكرة القدم الوطنية الاحترافية.

ومن جهة أخرى، أكدت المصادر ذاتها أن لقجع وجد نفسه في موقف محرج بعدما رفض جواد الزيات، مقترح تولي منصب نائب رئيس العصبة، ليقابله رئيس الرجاء البيضاوي بترحيبه بتولي منصب جامعي، الأمر الذي حاصر لقجع في زاوية ضيقة خاصةً وأنه "لا ينوي إحداث تغييرات على مستوى تعيينات نوابه داخل الجامعة"، حسب المصادر نفسها.

ولم تتبق سوى عشرة أيام عن انتهاء آجال تقديم الترشيحات لرئاسة العصبة الوطنية الاحترافية، بعد انتهاء أربع سنوات من إحداثها وترؤسها من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي، دون أن تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأي ملف ترشيح وفق نظام اللوائح إلى حد الآن.

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