أمرابط يرفض الانتقال إلى هيلاس فيرونا الإيطالي

أوعنا بلعيد

تجاهل الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب كلوب بروج البلجيكي، عرضا تقدم به فريق هيلاس فيرونا، المنتمي إلى القسم الإيطالي الممتاز، والذي كان يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة Voetbalprimeur البلجيكية فإن إيفان يوريتش، مدرب هيلاس فيرونا، أبدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع متوسط ميدان الأسود خلال المركاتو الصيفي الحالي بغية تعزيز فريقه.

وأضاف المصدر نفسه أن عرض فريق هيلاس فيرونا المقدم للاعب أمرابط متمثل في الاستفادة من خدماته لموسم واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بنهاية الموسم المقبل، غير أن اللاعب رفض العرض.

ويريد اللاعب سالف الذكر خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن كلوب بروج البلجيكي، بعدما خاض الموسم المنقضي موسما متذبذبا وقدم أداء لم يرق إلى مستوى التطلعات، عكس ما بصم عليه رفقة فاينورد روتردام الهولندي.

ويرتقب أن يعود أمرابط، الذي وجه له المدرب الجديد للأسود الدعوة ضمن قائمته الموسعة التي ضمت 46 لاعبا، تأهبا لخوض وديتي بوركينافاسو والنيجير، إلى الدوري الهولندي وفق ما كشفته مجموعة من التقارير الهولندية.