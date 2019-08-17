"الفار" تحرم مانشستر سيتي من الفوز على توتنهام

هسبريس - إفي

فقد مانشستر سيتي أول نقطتين في بداية حملة الدفاع عن لقبه في البريمييرليغ بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه توتنهام هوتسبر في اللقاء المثير الذي جمعهما السبت في قمة مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "الاتحاد" افتتح النجم رحيم سترلينغ باب التسجيل منذ الدقيقة 20 بعد أن استغل تمريرة عرضية رائعة من البلجيكي كيفن دي بروين داخل المنطقة ليسكن الكرة برأسه في الزاوية المعاكسة لمرمى الفرنسي هوغو لوريس.

ورفع سترلينغ بهذا الهدف رصيده إلى 4 أهداف يجاور بها مهاجم نورويتش سيتي، الفنلندي تيمو بوكي، في صدارة هدافي المسابقة.

ولكن لم تكد تمر سوى 3 دقائق حتى أدرك الأرجنتيني إيريك لاميلا التعادل لـ"السبيرز" بتسديدة يسارية أرضية من خارج المنطقة مرت على يمين إيدرسون مورايش.

واصل دي بروين هداياه لزملائه بعد أن قدم تمريرة الهدف الثاني للنجم الأرجنتيني سرخيو أغويرو في الدقيقة 35 بتمريرة أرضية زاحفة من اليمين اقتنصها الـ'كون' بقدمه داخل الشباك، مضيفا ثاني أهدافه في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، أدرك توتنهام التعادل مجددا في الدقيقة 56 بهدف حمل النكهة اللاتينية أيضا وهذه المرة برأس البرازيلي لوكاس مورا من ركنية نفذها لاميلا.

وبلغت الإثارة ذروتها في الأنفس الأخيرة من عمر اللقاء وتحديدا الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، عندما سجل النجم البرازيلي البديل غابرييل جيسوس الهدف الثالث لـ"السيتيزنس" إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تدخلت وألغته بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي السيتي.

وبهذا التعادل يفقد رجال الإسباني بيب غوارديولا أول نقطتين لهم في الموسم، ليرتفع رصيدهم إلى النقطة الرابعة يحتل بها الفريق المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطتين خلف ثنائي الصدارة ليفربول وأرسنال على الترتيب.

في المقابل، أضافت كتيبة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نقطة جعلت رصيد الفريق 4 نقاط في المركز الخامس بشكل مؤقت لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.