رئيس الزمالك: أزارو يستعين بالسحر لتسجيل الأهداف‬

أوعنا بلعيد

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الأنباء التي تشير إلى رحيل الدولي المغربي خالد بوطيب، لاعب القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد الجدل المثار حول مستقبله.

وأكد رئيس الزمالك، أن غياب مهاجم الأسود عن تداريب النادي، خلال الفترة الحالية، ليس بسبب وجوده في بلاده لقضاء إجازة، كما يشاع بين جماهير الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب طلب منه السفر إلى فرنسا، للخضوع إلى جلسات علاجية بسبب الإصابة التي يعاني منها، وهو ما وافق عليه.

كما عاد مرتضى منصور إلى إثارة الجدل بعدما هاجم وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، مشيرا خلال تصريحات صحافية:" خالد بوطيب أفضل من وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي 10 آلاف مرة، ولا يستعين بالسحر من أجل تسجيل الأهداف".

وأضاف:" بوطيب طلب السفر إلى فرنسا من أجل تلقى العلاج بسبب شعوره بإصابة ومن أجل أن يبدأ الموسم بشكل قوى، وقد وافقت على طلبه، هو لم يسافر من أجل قضاء إجازة العيد كما تردد في بعض المواقع".

ونفى رئيس الزمالك خروج بوطيب في الوقت الحالي، موردا:"خالد بوطيب عقد معي جلسة منذ أيام، وتحدث عما يثار حول بيعه في بعض وسائل الإعلام والمواقع، قلت له عندما قمنا بعرض محمد إبراهيم للبيع لم نخشَ أحد، وبالتالي كل ما يثار حوله غير صحيح".

يشار إلى أن البوسني وحيد خاليلوزيتش، المدرب الجديد لأسود الأطلس، وجه الدعوة ضمن قائمته الأولية، التي ضمت 46 لاعبا، من أجل الدخول في تربص إعدادي تأهبا لملاقاة بوركينافاسو والنيجر وديا، إلى كل من وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وخالد بوطيب، مهاجم الزمالك.