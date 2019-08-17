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الرئيسية | رياضة | نجم "البارصا" سواريز يحلّ بطنجة في عطلة خاصة

نجم "البارصا" سواريز يحلّ بطنجة في عطلة خاصة

نجم "البارصا" سواريز يحلّ بطنجة في عطلة خاصة
جمال سماحي من تطوان
السبت 17 غشت 2019 - 22:15

حلّ لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسبانيّ، اليوم السّبت، بمدينة طنجة، رفقة زوجته، قادما إليها على متن طائرة خاصّة، لقضاء عطلة قصيرة تمتدّ لبضعة أيّام.

مصادر محلّيّة متطابقة أفادت أنّ اللّاعب الأوروغوانيّ اختار مدينة طنجة لقضاء فترة نقاهة، بعد إصابته، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحيّة للدوري الإسبانيّ، الّتي جمعت برشلونة بأتلتيكو بيلباو.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانيّة، فإنّ الإصابة ستبعد سواريز عن ثاني مباريات فريق برشلونة، الّتي ستجمعه، الأحد المقبل، بفريق ريال بيتيس. ومن المحتمل أن يتغيّب أيضا عن المباراة التّالية، الّتي ستجمع فريقه بنادي أوساسونا في نهاية الشّهر، حسب المصادر ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - nفوزي السبت 17 غشت 2019 - 22:41
والمسؤولين على وزارة السياحة لايستغلون متل هده الزيارات لنجوم العالم في الترويج للسياحة في المغرب كبلد الامن والامان....عيب عليكم
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37
2 - berkane السبت 17 غشت 2019 - 22:45
مرحبا بك في المغرب بلد الضيافة
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24
3 - ولد حميدو السبت 17 غشت 2019 - 22:56
مصاءب قوم عند قوم فواءد
منطقة الشمال مكتظة بالسياح و البارحة بسبب الازدحام في طريق واد لاو نام عدد من الزوار في الخلاء و صراحة كاين ما يتشاف و حتى الفندق في مارتيل مثلا ادا حجزت من قبل فغرفة ب 300 درهم لشخصين بالاضافة انشطة ليلية مع جوق و العاب للاطفال و المكان محترم فيه الاغلبية عاءلات
فعلا المغرب ينقصه الخدمات الاجتماعية و خصوصا في الصحة لفءة كبيرة من الشعب فلو كان المغاربة يتوفرون على الضروريات فلن نسمع الانتقادات عن راتب مدرب المنتخب حتى و ان كان مليار ففي اروبا يتقاضون مبالغ خيالية و لا احد يكثرت لدلك
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21
4 - المغرب العريق السبت 17 غشت 2019 - 23:22
أزيد على التعليق الأول حول غياب وزارة السياحة عن الترويج لوجهة المغرب. مثلا لماذا لم يتم التعاقد مع فريق من الدوري الإسباني أو أحد الدوريات الكبيرة ك انجلترا أو ألمانيا....من أجل وضع اشهار لوجهة المغرب على غرار ما فعلته أذربيجان و رواندا.... حيث تكون عبارة vist Morocco على قميص الفريق ؟
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