نجم "البارصا" سواريز يحلّ بطنجة في عطلة خاصة

جمال سماحي من تطوان

حلّ لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسبانيّ، اليوم السّبت، بمدينة طنجة، رفقة زوجته، قادما إليها على متن طائرة خاصّة، لقضاء عطلة قصيرة تمتدّ لبضعة أيّام.

مصادر محلّيّة متطابقة أفادت أنّ اللّاعب الأوروغوانيّ اختار مدينة طنجة لقضاء فترة نقاهة، بعد إصابته، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحيّة للدوري الإسبانيّ، الّتي جمعت برشلونة بأتلتيكو بيلباو.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانيّة، فإنّ الإصابة ستبعد سواريز عن ثاني مباريات فريق برشلونة، الّتي ستجمعه، الأحد المقبل، بفريق ريال بيتيس. ومن المحتمل أن يتغيّب أيضا عن المباراة التّالية، الّتي ستجمع فريقه بنادي أوساسونا في نهاية الشّهر، حسب المصادر ذاتها.