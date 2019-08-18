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كُتّاب وآراء
راموس يعادل انتصارات "خينتو" أسطورة ريال مدريد
حقق سرخيو راموس قائد ريال مدريد على ملعب "بالايدوس" مساء السبت الانتصار الـ283 له مع النادي الملكي ليعادل رقم الأسطورة باكو خينتو.
وفي انطلاقة موسم الليغا الـ15 لراموس مع الريال الذي انتقل له قادما من إشبيلية، شهد راموس على فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف على سيلتا فيغو ليصبح رابع لاعب أكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري بتاريخ النادي.
وحقق راموس 283 انتصارا في 420 مباراة خاضها بالليغا مع الريال ليتعادل مع باكو خينتو ولكن يتفوق عليه في تحقيق نفس عدد الانتصارات في مباريات أقل، حيث خاض اللاعب الراحل 427 مباراة وانتصر في 283 منها.
ويواجه راموس حاليا تحدي معادلة رقم مانولو سانشيز الثالث في قائمة اللاعبين الأكثر تحقيقا للانتصارات مع الملكي بواقع 312 انتصارا خلف راؤول غونزاليس (327 انتصارا) والمتصدر إيكر كاسياس بـ334 انتصارا.
ويعد راموس خامس لاعب أكثر خوضا لمباريات في كل المنافسات مع ريال مدريد وثامن أكثر لاعب خوضا لمواسم بقميص الملكي، كما أنه يحتل المركز الـ25 في قائمة هدافي الفريق بـ84 هدفا رغم أنه يلعب في مركز الدفاع.