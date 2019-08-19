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الرئيسية | رياضة | إيحاتارن يحتار في الحسم بين "الأسود" و"الطواحين"

إيحاتارن يحتار في الحسم بين "الأسود" و"الطواحين"

إيحاتارن يحتار في الحسم بين "الأسود" و"الطواحين"
أوعنا بلعيد
الاثنين 19 غشت 2019 - 13:50

قال محمد أمين إيحاتارن، لاعب أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، إن سعادة كبيرة غمرته عندما علم بوجود اسمه ضمن القائمة الموسعة التي كشفها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الجديد خلفا للفرنسي هيرفي رونار، وذلك من أجل الاستعداد للمباراتين الوديتين أمام بوركينافاسو والنيجر، والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر في ملعب مراكش الكبير.

كما عبر اللاعب البالغ من العمر سبع عشرة سنة عن عدم رغبته في حسم قراره باللعب للأسود في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لازال أمامه الكثير من الوقت لتحديد المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا بشكل رسمي.

وأوضح اللاعب إيحاتارن أثناء حديثه لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية أنه فخور بالمناداة عليه لحمل قميص المنتخب المغربي، موردا أنه لا يفكر في الوقت الحالي إلا في اللعب رفقة ناديه أيندهوفن الهولندي، وخوض الاستحقاقات المقبلة برفقته، إذ يعتزم ترك الأمور تأتي لوحدها، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر سالف الذكر أن الأهم بالنسبة إليه في الوقت الراهن هو العمل على كتابه اسمه في عالم الساحرة المستديرة، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لحسم مستقبله سيأتي، وحينها سيختار رسميا المنتخب الذي سيمثله بكل قناعة.

وسبق للهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، أن عبر عن رغبته في إقناع إيحاتارن بحمل قميص الطواحين الهولندية، كما طالب الاتحاد المحلي للعبة بالتدخل لإيجاد الحلول لعدم حمل النجوم الموهوبين من ذوي الجنسية المزدوجة لقمصان بلدانهم الأصلية، ووضع الحد لهذا النزيف المتعلق بخسارة جهود مواهب الدوري التي تدرجت ضمن الفئات السنية لأندية الإيردفيزي، وسبق لها أن حملت قمصان المنتخبات السنية.

من جانبه تحدث الإعلام الهولندي عن استدعاء موهبة أيندهوفن من طرف المدرب البوسني خاليلوزيتش، محذرا من تكرار نفس سيناريو حكيم زياش ونصير مزراوي وأسامة الإدريسي، عندما فضلوا الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي رغم الإغراءات التي قدمها لهم الاتحاد الهولندي ومدرب المنتخب الأول بغية إقناعهم بتفضيل قميص الطواحين، لكن دون جدوى.

ويواصل إيحاتارن تألقه بقميص ناديه أيندهوفن، بعدما أصبح رقما صعبا ضمن خطط الطاقم التقني بفضل موهبته ومساهمته في تسجيل الأهداف واقتناص أخرى، كما حدث يوم أمس الأحد، خلال الجولة الثالثة ضمن الدوري الهولندي، عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك هيراكليس اليمو، في حدود الدقيقة 58، بينما سجل زميله بيرجوين الهدف الأول خلال الدقيقة 16 بملعب "بولمان"، معقل الفريق المضيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - كوايري الاثنين 19 غشت 2019 - 14:06
يعني حتى يلا شاط على هولاندا عاد يجي للمغرب اسيدي سير بحالك لعب حتى للمريخ احنا ولافنا غير المشارك المشرفة لا إنت ولا غيرك غيدير شي حاجة مادام التكوين غائب في المغرب
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2 - غيور عن الوطن الاثنين 19 غشت 2019 - 14:25
القضية باينة عندك تختار بين 2 حوايج تلعب الكرة بالمعقول و ماكاين باك صاحبي ولا انت محلي ان محترف اختار هلندا و راك غاتلعب كاس أوروبا و كاس العالم اما الخيار التاني هو تختار الراحة و الاستجمام و لابسين و الخرجات مع المنتخب الوطني لي تايخسرو عليهم باش يشريو 4 كؤوس أفريقيا بلا مايلعبو المهم كاس أفريقيا ماتحلم بيه و كاس العالم شوف 2040 غادي نتاهلو واحد 20 عام تاني
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3 - الحر الاثنين 19 غشت 2019 - 14:26
حسب ما جرى في برنامج تلفزي voetbal international فان المغرب لن يحصل على المالقين كرويا من هولندا! الا اذا وفر المغرب كل مصاريف الاعب منذ بدء تكوينه عند k n v b الجامعة الملكية الهولندية. وهذا من الصعب الحصول على خدمات الاعب .!!!!!! قانون جديد على المغاربة والاتراك !!!!
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4 - أفيون الشعوب الاثنين 19 غشت 2019 - 14:39
زعما نتا لي غادي تطفرو لينا؟ بحال عشيرك زياش والو افريقيا صعيبة عليكم . كانتمنى فكل ما يخص افريقيا نركزو على ولاد البطولة لي عندهم تجربة فافريقيا ماشي تجيب ليا لاعب من هولاندا حياتو كاملة كايلعب ف 20 درجة و تجيبو يلعب فافريقيا 40 درجة زائد رطوبة عالية و ملاعب رديئة راه الحماق هدا. خليو لاعابة ديال اوروربا حتى نتأهلو لكأس العالم و جيبو شي 5 و لا 7 ديال لعابة لي كايلعبو فمستوى عالي
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5 - ابوايمن ولد زايو الاثنين 19 غشت 2019 - 14:43
اذا اختار المغرب سيكون مصيره مثل زياش، السب والشتم وتاؤخد وينعلون له والديه، وجميع حالته المدنية، كيما دار معكم الواحد حصلة، وإذا اختار هولندة فسيتعبر خائن الوطن،،، انت حر ياحتارن اختر من شئت، ونتمنى لك التوفيق في مسارك الكروي
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6 - rachid الاثنين 19 غشت 2019 - 14:49
si tu es un garcon intelligent tu comprendras que tu n'as absolumet rien à faire dans un pays comme le Maroc, joue avec les gens civilisés, ici à la premiere erreur toute ta famille sera insulté en plus sur le continent africain il n' y a aucun avenir sportif
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7 - مغترب الاثنين 19 غشت 2019 - 14:51
قبل ان يفوت ةلاوان...اختر هولندا يا فتى قبل ان تندم....لن يفقدك ذلك مغربيتك و هويتك...لكن من اجل مستقبلك،قل نعم للطواحين
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8 - عبدالحق الاثنين 19 غشت 2019 - 15:00
علينا ان نفدي هذا الوطن الحبيب بما استطعنا من قوة ولو على حساب حياتنا من جميع انواع المفسدين والوصوليين والانفصاليين والمتربصين وحتى من جميع المسؤلين الناهبين للمال العام
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9 - محمد اكاس الاثنين 19 غشت 2019 - 15:09
لا مجال للمزايدة على الوطن.اما ان اللاعب يضع نداء الوطن فوق كل اعتبار.او ان يختار المال والشهرة.وهنا فهو انتهازي يفضل مصلحته الشخصية على الوطنية.وبالتالي لا ينتظر منه الشيء الكثير، او فداء سمعة الوطن بكل ما يملك...وكل تردد حرام كما ان الشك حرام.
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