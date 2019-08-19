إيحاتارن يحتار في الحسم بين "الأسود" و"الطواحين"

أوعنا بلعيد

قال محمد أمين إيحاتارن، لاعب أيندهوفن الهولندي لكرة القدم، إن سعادة كبيرة غمرته عندما علم بوجود اسمه ضمن القائمة الموسعة التي كشفها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الجديد خلفا للفرنسي هيرفي رونار، وذلك من أجل الاستعداد للمباراتين الوديتين أمام بوركينافاسو والنيجر، والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر في ملعب مراكش الكبير.

كما عبر اللاعب البالغ من العمر سبع عشرة سنة عن عدم رغبته في حسم قراره باللعب للأسود في الوقت الحالي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لازال أمامه الكثير من الوقت لتحديد المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا بشكل رسمي.

وأوضح اللاعب إيحاتارن أثناء حديثه لشبكة "فوكس سبورت" الهولندية أنه فخور بالمناداة عليه لحمل قميص المنتخب المغربي، موردا أنه لا يفكر في الوقت الحالي إلا في اللعب رفقة ناديه أيندهوفن الهولندي، وخوض الاستحقاقات المقبلة برفقته، إذ يعتزم ترك الأمور تأتي لوحدها، حسب تعبيره.

وأضاف المصدر سالف الذكر أن الأهم بالنسبة إليه في الوقت الراهن هو العمل على كتابه اسمه في عالم الساحرة المستديرة، مشيرا إلى أن الوقت المناسب لحسم مستقبله سيأتي، وحينها سيختار رسميا المنتخب الذي سيمثله بكل قناعة.

وسبق للهولندي رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي الأول، أن عبر عن رغبته في إقناع إيحاتارن بحمل قميص الطواحين الهولندية، كما طالب الاتحاد المحلي للعبة بالتدخل لإيجاد الحلول لعدم حمل النجوم الموهوبين من ذوي الجنسية المزدوجة لقمصان بلدانهم الأصلية، ووضع الحد لهذا النزيف المتعلق بخسارة جهود مواهب الدوري التي تدرجت ضمن الفئات السنية لأندية الإيردفيزي، وسبق لها أن حملت قمصان المنتخبات السنية.

من جانبه تحدث الإعلام الهولندي عن استدعاء موهبة أيندهوفن من طرف المدرب البوسني خاليلوزيتش، محذرا من تكرار نفس سيناريو حكيم زياش ونصير مزراوي وأسامة الإدريسي، عندما فضلوا الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي رغم الإغراءات التي قدمها لهم الاتحاد الهولندي ومدرب المنتخب الأول بغية إقناعهم بتفضيل قميص الطواحين، لكن دون جدوى.

ويواصل إيحاتارن تألقه بقميص ناديه أيندهوفن، بعدما أصبح رقما صعبا ضمن خطط الطاقم التقني بفضل موهبته ومساهمته في تسجيل الأهداف واقتناص أخرى، كما حدث يوم أمس الأحد، خلال الجولة الثالثة ضمن الدوري الهولندي، عندما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك هيراكليس اليمو، في حدود الدقيقة 58، بينما سجل زميله بيرجوين الهدف الأول خلال الدقيقة 16 بملعب "بولمان"، معقل الفريق المضيف.