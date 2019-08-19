اتحاد طنجة ينهزم أمام الرفاع البحريني في كأس محمد السادس

هسبريس - و.م.ع

انهزم فريق اتحاد طنجة، مساء اليوم الأحد، أمام فريق الرفاع البحريني، بهدفين لصفر، وذلك برسم أولى جولات الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، مقلصا بالتالي حظوظه في التأهل إلى الأدوار المقبلة من هذه المسابقة.

وقد انتهى الشوط الأول من المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بنتيجة التعادل السلبي.

وخلال الجولة الثانية نجح الفريق البحريني في زيارة شباك فريق اتحاد طنجة في الدقيقة 71 من عمر المباراة عن طريق ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كبير الأسود.

وأكد فريق الرفاع تفوقه في الدقيقة 78 بهدف ثاني رائع بواسطة المهاجم المتميز هاشم عيسى، الذي حول بالكعب تمريرة عرضية إلى داخل الشباك.

وكاد الفريق البحريني تعميق الفارق في أكثر من مناسبة مستغلا ضعف لياقة لاعبي اتحاد طنجة خاصة خلال الربع الأخير من الجولة الثانية والتفكك الواضح بين صفوفه.

وعقب هذا الانتصار، أضحى الفريق البحريني يتصدر إلى جانب فريق الزوراء العراقي صدارة المجموعة الأولى بثلاثة نقاط، في حين يقبع الفريق الطنجي في مؤخرة الترتيب إلى جانب فريق هورسيد من الصومال بصفر نقطة.

وكان فريق الزوراء العراقي، قد تمكن في وقت سابق اليوم الأحد، من الفوز على فريق هورسيد من الصومال، بهدفين دون رد.

يشار إلى أن قرعة هذه المسابقة قد أوقعت أندية الزوراء العراقي، وهورسيد الصومالي، واتحاد طنجة، والرفاع البحريني في المجموعة الأولى، بينما حلت أندية البنزرتي التونسي، وبطل جيبوتي، وشبيبة الساورة الجزائري، وبطل جزر القمر في المجموعة الثانية.