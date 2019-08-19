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الرئيسية | رياضة | أجروتن ينضم إلى نهضة بركان في صفقة انتقال حر

أجروتن ينضم إلى نهضة بركان في صفقة انتقال حر

أجروتن ينضم إلى نهضة بركان في صفقة انتقال حر
أوعنا بلعيد
الاثنين 19 غشت 2019 - 11:34

عزز نادي نهضة بركان لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع توفين أجروتن، في صفقة انتقال حر، وبموجب عقد يمتد لموسمين، ليصبح بذلك سادس صفقات الفريق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد ممثل الكرة البركانية مع اللاعب أجروتن من أجل تعزيز الخط الأمامي، لاسيما أن الطاقم التقني تحت إشراف منير الجعواني حدد تقوية الخط الهجومي من بين أولوياته، بعد خروج الدولي الطوغولي لابا كودجو، المحترف حديثا مع العين الإماراتي.

وسيلتحق الوافد الجديد يوم غد الثلاثاء بتداريب المجموعة بمدينة السعيدية، تأهبا لخوض غمار الموسم الجديد، الذي تعول عليه مكونات الفريق من أجل تحقيق الألقاب وتقديم أداء يليق بالنادي البرتقالي.

واختار الفريق البرتقالي التعاقد مع أجروتن لما يزخر به من خبرة داخل الدوري المغربي الاحترافي، إذ سبق له أن حمل ألوان الوداد الرياضي والنادي القنيطري ومولودية وجدة والجيش الملكي.

وسبق لمسؤولي نهضة بركان أن تعاقدوا في وقت سابق مع كل من زيد كروش، قادما من تجربة احترافية من الهند، ويوسف الزغودي من الراسينغ البيضاوي، وعلاء أجراي لاعب وداد تمارة، والحارسين زهير العروبي بعد تجربة احترافية خاضها بالخليج وحمزة الحمياني قادما من الوداد الفاسي.

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