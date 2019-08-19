24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:15
|06:49
|13:36
|17:12
|20:14
|21:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يعود إلى الوطن
- القضاء الجزائري يُرحل بنشمسي إلى خارج البلاد
- البيت الأبيض يرفض مخاوف بُطء النمو الاقتصادي
- ترامب يعلن "خطة السلام" بعد انتخابات إسرائيل
- 3 قتلى وجرحى في أعمال شغب كروي بهندوراس
مؤشرات ركود اقتصادي عالمي وشيك تهز مستقبل الأسواق المالية (5.00)
رئيسة وزراء الدنمارك ترفض بيع أكبر جزيرة في العالم إلى ترامب (5.00)
هل تقذف مشاكل الماء والسدود بالوزير اعمارة إلى خارج الحكومة؟ (5.00)
"ضيوف غير مرحب بهم" .. الترحيل ينتظر السوريين في إسطنبول (4.00)
- هل يُبعد التعديل الوزاري ساجد و"رفاق بنعبد الله" من حكومة العثماني؟ - (113)
- جنرالات الجزائر و"كسر العظام" .. نزار يتهم صالح بالهرب من أمغالا - (81)
- خمسة تحدّيات كُبرى تنتظِر "خليلوزيتش" على رأس المنتخب المغربي - (50)
- "قضاء الشارع" يضع إمام مسجد بين أيدي دركيين بضواحي وزان - (43)
- شابان يفارقان الحياة غرقا في مسبح فندق بخنيفرة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أجروتن ينضم إلى نهضة بركان في صفقة انتقال حر
عزز نادي نهضة بركان لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع توفين أجروتن، في صفقة انتقال حر، وبموجب عقد يمتد لموسمين، ليصبح بذلك سادس صفقات الفريق خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.
وجاء تعاقد ممثل الكرة البركانية مع اللاعب أجروتن من أجل تعزيز الخط الأمامي، لاسيما أن الطاقم التقني تحت إشراف منير الجعواني حدد تقوية الخط الهجومي من بين أولوياته، بعد خروج الدولي الطوغولي لابا كودجو، المحترف حديثا مع العين الإماراتي.
وسيلتحق الوافد الجديد يوم غد الثلاثاء بتداريب المجموعة بمدينة السعيدية، تأهبا لخوض غمار الموسم الجديد، الذي تعول عليه مكونات الفريق من أجل تحقيق الألقاب وتقديم أداء يليق بالنادي البرتقالي.
واختار الفريق البرتقالي التعاقد مع أجروتن لما يزخر به من خبرة داخل الدوري المغربي الاحترافي، إذ سبق له أن حمل ألوان الوداد الرياضي والنادي القنيطري ومولودية وجدة والجيش الملكي.
وسبق لمسؤولي نهضة بركان أن تعاقدوا في وقت سابق مع كل من زيد كروش، قادما من تجربة احترافية من الهند، ويوسف الزغودي من الراسينغ البيضاوي، وعلاء أجراي لاعب وداد تمارة، والحارسين زهير العروبي بعد تجربة احترافية خاضها بالخليج وحمزة الحمياني قادما من الوداد الفاسي.