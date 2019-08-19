اتفاق مبدئي يقرب سايس من تجربة جديدة بتركيا

أوعنا بلعيد

كشفت وسائل إعلام تركية قرب انتقال الدولي المغربي رومان سايس، مدافع ويلفرهامبثون الإنجليزي لكرة القدم، لخوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب جريدة "الفاناتيك" التركية، نقلا عن قناة "بياز Beyaz Tv"، فإن نادي بيشيكتاش التركي توصل إلى اتفاق مع الدولي رومان سايس للانتقال إلى صفوفه في المركاتو الحالي، بطلب من مدرب الفريق الراغب في تقوية خطه الدفاعي.

وأضافت المصادر نفسها، بالإضافة إلى الإعلامي التركي سيركان ديكم، أن إدارة بيشكتاش أوفدت ممثلا عنها، تواجد لمدة يومين بإنجلترا، حيث اجتمع بإدارة ويلفرهامبثون وكذلك سايس، من أجل إنهاء المفاوضات ونقل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما صوب الدوري التركي.

ورغم تأكيد الإعلام التركي لقرب انتقال رومان سايس فإن نظيره البريطاني يشير إلى بقاء اللاعب، بحكم أنه يدخل ضمن حسابات مدربه البرتغالي نينو اسبيرتو سانتو، الراغب في الإبقاء عليه وعدم تسريحه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لاسيما أن عقده يمتد لغاية 2021.

من جانبها، تطالب جماهير الذئاب بإشراك المدافع المغربي بشكل رسمي في جل مباريات فريقها، لاسيما أنه قدم أداء لافتا رفقة المجموعة في الدور التمهيدي لمسابقة "الدوري الأوروبي"، إذ تراه عنصرا مهما يملك خبرة كافية بعدما اجتاز لتوه حاجز 100 مباراة بقميص ويلفرهامبثون، الذي انضم إلى صفوفه صيف 2016، قادما من أنجيه الفرنسي.