24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1506:4913:3617:1220:1421:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "الارتفاع الصاروخي" لأسعار الفنادق ينفّر المغاربة من السياحة الداخلية (5.00)

  2. تصنيف الرعاية الصحية: تونس والجزائر وكينيا تتقدم على المغرب (5.00)

  3. أنشطة متنوعة لأطفال العسكريين في "مخيم أكادير"‬ (5.00)

  4. فوج المجندين بأكادير (5.00)

  5. مؤشرات ركود اقتصادي عالمي وشيك تهز مستقبل الأسواق المالية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | النصر السعودي يستعين بأمرابط في "أبطال آسيا"

النصر السعودي يستعين بأمرابط في "أبطال آسيا"

النصر السعودي يستعين بأمرابط في "أبطال آسيا"
أوعنا بلعيد
الاثنين 19 غشت 2019 - 17:26

استقر الطاقم التقني لفريق النصر السعودي، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على الاستعانة بخدمات الدولي المغربي نور الدين أمرابط في قائمة الفريق الآسيوية بدلًا من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

وأوضح الفريق السعودي رسميا أن البرتغالي روي فيتوريا قرر ضم المغربي نور الدين أمرابط بدلا من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، في قائمته التي سيكمل بها ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

وجاء قرار المدرب البرتغالي بعد حاجته للاعب في خط الوسط، وبعدما شهد حسابه الرسمي في موقع "أنستغرام" طلبا كبيرا من الجماهير لاستدعاء أمرابط في القائمة الرسمية وعدم تجاهل خدماته، بحكم أنه ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

وكان ممثل الكرة السعودية شارك في دور الـ16 من البطولة الآسيوية بأربعة لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيليين جوليانو، ومايكون بيريرا، والأسترالي براد جونز.

في سياق متصل، طلب المدرب البرتغالي من إدارة ناديه البحث عن حارس أجنبي بديل للأسترالي براد جونز، الذي يريد استمراره في البطولة الأسيوية فقط.

وبتنسيق مع المدرب تفاوض إدارة النصر عددا من الأسماء للتعاقد معها. كما أكد فيتوريا على عدم حاجته لاستبدال جونز في البطولة الأسيوية لضيق الوقت بعدما حدد يوم أمس الأحد كآخر أجل لانتهاء المهلة المحددة لإجراء التغييرات على القائمة.

يشار إلى أن فريق النصر السعودي سيستضيف نظيره السد القطري الإثنين 26 غشت الجاري، برسم ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، وذلك على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" بالرياض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.