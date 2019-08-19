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كُتّاب وآراء
النصر السعودي يستعين بأمرابط في "أبطال آسيا"
استقر الطاقم التقني لفريق النصر السعودي، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على الاستعانة بخدمات الدولي المغربي نور الدين أمرابط في قائمة الفريق الآسيوية بدلًا من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.
وأوضح الفريق السعودي رسميا أن البرتغالي روي فيتوريا قرر ضم المغربي نور الدين أمرابط بدلا من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، في قائمته التي سيكمل بها ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.
وجاء قرار المدرب البرتغالي بعد حاجته للاعب في خط الوسط، وبعدما شهد حسابه الرسمي في موقع "أنستغرام" طلبا كبيرا من الجماهير لاستدعاء أمرابط في القائمة الرسمية وعدم تجاهل خدماته، بحكم أنه ورقة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وكان ممثل الكرة السعودية شارك في دور الـ16 من البطولة الآسيوية بأربعة لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بالمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرازيليين جوليانو، ومايكون بيريرا، والأسترالي براد جونز.
في سياق متصل، طلب المدرب البرتغالي من إدارة ناديه البحث عن حارس أجنبي بديل للأسترالي براد جونز، الذي يريد استمراره في البطولة الأسيوية فقط.
وبتنسيق مع المدرب تفاوض إدارة النصر عددا من الأسماء للتعاقد معها. كما أكد فيتوريا على عدم حاجته لاستبدال جونز في البطولة الأسيوية لضيق الوقت بعدما حدد يوم أمس الأحد كآخر أجل لانتهاء المهلة المحددة لإجراء التغييرات على القائمة.
يشار إلى أن فريق النصر السعودي سيستضيف نظيره السد القطري الإثنين 26 غشت الجاري، برسم ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، وذلك على أرضية ملعب "الملك فهد الدولي" بالرياض.