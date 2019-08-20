أياكس يعوّل على زياش ومزراوي أمام نيقوسيا

أوعنا بلعيد

تلقى الهولندي إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، أنباء سارة قبل ملاقاة فريق أبويل نيقوسيا القبرصي، الثلاثاء، برسم ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة "دوري أبطال أوروبا".

وتتجلى الأخبار السعيدة لمدرب العملاق الهولندي في استعاد المغربيين حكيم زياش ونصير مزراوي عافيتهما، في أفق المشاركة أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، في واحدة من أصعب مباريات الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات بمسابقة ذات الأذنين.

وأوضحت مصادر هولندية أن الجوكر نصير مزراوي، الذي غاب عن لقاء فينلو، السبت الماضي، بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى الركبة، أصبح جاهزا للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام المنافس القبرصي، بعد تماثله للشفاء.

كما طمأن الطاقم الطبي مدرب الفريق بخصوص حالة المايسترو حكيم زياش، الذي غادر أرضية الملعب أمام فينلو عند الدقيقة الـ59 عقب شعوره بآلام في كاحله، ولن تحول هذه الانزعاجات دون مشاركته في اللقاء المنتظر.

ووصلت بعثة أياكس، زوال يومه الاثنين، إلى قبرص وبرفقتها حكيم زياش ونصير مزراوي؛ بينما سيغيب اللاعب بروميس عن المجموعة بداعي الإصابة، ليصبح بذلك أبرز الغائبين عن ممثل الكرة الهولندية.