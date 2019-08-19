تألُّق لافت لنجوم مَغاربة بالدوري الهولندي الممتاز

أوعنا بلعيد

شَهِدَت التشكيلة المثالية عن الجولة الثالثة بالدوري الهولندي الممتاز، التي جرت أطوارها نهاية الأسبوع، وجود ثلاثة لاعبين مغاربة عقب تألقهم اللافت رفقة أنديتهم ومساهمتهم الكبيرة في حصولها على نتائج إيجابية بفضل عطائهم الكبير فوق أرضية الميدان.

وحسب صحيفة" فوتبول الهولندية" واسعة الانتشار، فقد تم اختيار الثلاثي المغربي محمد إيحاتارن، نجم أيندهوفن، ومحمد رايحي، نجم سبارتا روتردام، وأنس طاهيري، لاعب فالفيك، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الثالثة بالإيردفيزي.

وجاء اختيار محمد أمين إيحاتارن، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك هيراكليس اليمو، في حدود الدقيقة 58 بينما سجل زميله بيرجوين الهدف الأول خلال الدقيقة 16 بملعب "بولمان" معقل الفريق المضيف، بينما تألق اللاعب أنس طاهيري خلال مباراة ناديه أمام تيفنتي، بعدما سجل الهدف الأول خلال الدقيقة "24"، علما أنه شارك أساسيا، وخرج في الدقيقة الـ 75 بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).

واختير النجم المغربي القادم بقوة محمد رايحي، نجم الأسبوع، بعدما سجل هدفين منح بهما الفوز لفريقه سبارتا روتردام أمام أدو دين هاغ، خلال اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف واحد، وجرى فوق أرضية ملعب "كارس دجينز ستاديوم"، ليحتل اللاعب بذلك المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري مع المغربي الآخر أسامة إدريسي، برصيد ثلاثة أهداف لكل واحد منهما، بفارق هدف واحد خلف المتصدر إيفانجيلوس بافليديس لاعب فيليم 2 تيلبورغ.

ويُعد اللاعب محمد رايحي من أبرز لاعبي الدوري الهولندي لاسيما بالموسم الجديد، إذ يملك نجاعة تهديفية واضحة بالرغم من شغله لمركز الجناح، بعدما ساهم في 22 هدفا في آخر 20 مباراة له في الدوري الهولندي مع سبارتا روتردام بعدما سجل 13 وصنع 9 أهداف لبقية زملائه.