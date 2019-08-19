الهزيمة أمام رين تعزز فرص نيمار بالبقاء في باريس

هسبريس - إفي

زادت الخسارة التي تلقاها باريس سان جيرمان، الأحد، على يد رين في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي "الليغ 1" من الضغوط على إدارة النادي للإبقاء على البرازيلي نيمار، التي تعقدت مفاوضات انضمامه لبرشلونة حتى هذه اللحظة.

واتخذت صحيفة "لو باريسيان" موقفا واضحا الاثنين بشأن الإبقاء على النجم البرازيلي واستمراره مع الفريق وطالب بوقف الحديث حول مستقبله والذي في رأيه "عرقل مسيرة الفريق في بداية الموسم الجديد".

وأكدت "لا بد من القول والتكرار والتأكيد على هذا الأمر لأننا لن نغير رأينا بشأن هذه النقطة ولن يرتدي اللاعب قميصا آخر، فلن يكون باريس أقوى بدون نيمار".

وعبرت الصحيفة عن استيائها من الوضع الحالي، حيث لم ينضم نيمار رسميا لقائمة الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجديد بسبب الإصابة التي لحقت به في يونيو الماضي أثناء تواجده في معسكر المنتخب البرازيلي.

وبسؤال المدرب توماس توخيل عما إذا كان غياب النجم البرازيلي عن الفريق قد تسبب في خسارة الأمس أمام رين، أجاب بأن نيمار كان غائبا أيضا عن مواجهة كأس السوبر التي حققها فريقه وأيضا غاب عن المباراة الأولى بالدوري والتي فاز بها الفريق على حساب نيم.

وأضاف "جميع الأسئلة تدور حوله ولكنه لا يمثل المشكلة"، وأكد أنه إذا قرر نيمار الرحيل قبل غلق سوق الانتقالات في الثاني من شتنبر المقبل سيقوم النادي بالتعاقد مع لاعب آخر.