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كُتّاب وآراء
كارسيلا يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الخليج
أجهض الدولي المغربي المهدي كارسيلا رغبة فريق السيلية القطري، ورفض قبول عرضه بالانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مفضلا الاستمرار رفقة ناديه ستاندار دو لييج البلجيكي.
وحسب مصادر بلجيكية، فقد توصل الجناح المغربي بعرض جدي ومغرٍ من فريق السيلية القطري، بغية استقدامه للاستفادة من خدماته ابتداء من الموسم الجديد؛ غير أن اللاعب رفض العرض جملة وتفصيلا.
وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة السيلية القطري عرضت مليونيْن و500 ألف أورو على المهاجم المغربي، من أجل ضمه في "المركاتو" الحالي؛ غير أن كارسيلا رفض العرض وفضّل البقاء رفقة ناديه البلجيكي.
وكان الطاقم التقني للفريق القطري يرغب في استقدام كارسيلا من أجل الاستفادة من موهبته وخبرته التي راكمها، بعدما حمل قميص العديد من الأندية الأوروبية؛ من أبرزها أنجي ماخاتشكالا الروسي، وبنفيكا البرتغالي، وغرناطة الإسباني، وأولمبياكوس اليوناني.
يشار إلى أن الدولي المغربي المهدي كارسيلا يوجد اسمه ضمن القائمة الموسعة التي كشف عنها البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني الجديد خلفا للفرنسي هيرفي رونار، استعدادا للمباراتين الوديتين أمام بوركينافاسو والنيجير والمقررتين يومي 6 و10 شتنبر المقبل في ملعب مراكش الكبير.