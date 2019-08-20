زعيتر يتدرّب رفقة نورمحمدوف قبل "نزال أبو ظبي"

هسبريس من الرباط

يواصل البطل العالمي المغربي في رياضة MMA عثمان زعيتر تحضيراته بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستعداد لمواجهة قوية من المرتقب أن يخوضها شهر شتنبر القادم، تحت إشراف أخيه، المدرب البطل العالمي أبو زعيتر.

وسيخوض البطل العالمي عثمان زعيتر نزالا قويا ضد البطل الفنلندي تيمو باكالن، وذلك على "حلبة أبو ظبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة في السابع من الشهر القادم.

ويستعد البطل المغربي، باعتباره وافدا حديثا على منافسة الـUFC، بتحضيرات جدية رفقة البطل العالمي حبيب نورمحمدوف.

وسيدخل عثمان زعيتر الحلبة بسجل مثالي بلغ 11-0، بعد أدائه اللامع في منافسات "برايف"، حيث واجه أبطالا عالمين وانتصر في جميع المباريات بالضربة القاضية، ما مكنه من التتويج مرتين بطلا للعالم، ومازال يحتفظ بالبطولة.

ويمتاز عثمان زعيتر بأسلوبه الاندفاعي إلى الأمام، مع تقديمه لعروض فنية قتالية متميزة تحشد العديد من المشجعين.

يُشار إلى أن عثمان زعيتر وأخاه البطل العالمي أبو زعيتر أول مغربيين يدخلان المنظمة العالمية UFC ويحققان بها انتصارات متتالية ويرفعان الراية المغربية أمام أنظار العالم.

وتُعتبر إنجازات الأخوين زعيتر تاريخية، خاصة مع أخلاقهما وحبهما للوطن وللشعب المغربي، وانتصارهما لرفع الراية المغربية من خلال رياضة MMA، وأصبحا بذلك نموذجين يحتذى بهما من طرف الشباب المغربي والعربي.