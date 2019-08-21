حارس مرمى يطلب المساعدة لاسترجاع بصره

ياسين أوشن من خنيفرة

يبدو أن مستقبل بلال، حارس مرمى عدة فرق كروية، على شفير الهاوية، بعدما باغته مرض نادر أصابه في عينه اليمنى أولا، لينتقل بعدها إلى اليسرى، مهددا إياه بالعمى والجلوس في المنزل دون إتمام مشواره الكروي الذي اختاره عن حب وشغف منذ الـ18 من عمره.

بلال، الذي كان حارس مرمى لفريق بني ملال في القسم الثالث، كما لعب في القسم الثاني هواة مع النسمة السطاتية، إلى جانب أولمبيك العيون، علاوة على وداد السمارة؛ لم يتوقع أن يتوقف مشواره الكروي بهذا الشكل، نتيجة المرض الذي نغص حياته وكدر صفوها.

إلى ذلك، قال بلال في تصريح له إنه تفاجأ في أحد صباحات مارس المنصرم بحمى غريبة لا تفارقه لأربعة أيام، إلى جانب ألم على مستوى الرأس، وبعد أيام بدأت إحدى عينيه تعاني من "ضباب"، غير أنه تجاهل الأمر واعتبره مجرد مرض عابر سيزول مع الوقت، زائد أنه حينها كان حارسا لفريق وداد السمارة، وشجعه بُعده عن مسقط رأسه على تأجيل الفحص إلى حين العودة إلى بني ملال، من أجل زيارة أحد الأخصائيين في مرض العيون لمعرفة طبيعة الداء وأسبابه.

وتابع بلال في اتصال هاتفي بهسبريس: "في بداية الأمر، فحصني أحد الأطباء في بني ملال، فقال لي إنني أعاني ماء في العروق، ونصحني بإجراء "راديو" بـ 2500 درهم ليتأكد من المرض، وبعدها سألت أحد معارفي، فأوصاني بطبيب في الرباط يشخص الحالات بشكل جيد. وكذلك كان، ركبت الحافلة وقصدت العاصمة، فأخبرني الطبيب المعني بأنني أعاني التهابا في عيني اليمنى، مضيفا أنني أهملت وضعي الصحي إلى أن تفشى الداء، فقدم لي دواء، لكن دون نتيجة تذكر".

وزاد بلال وهو يشكو حالته: "مكثت بالسويسي في رمضان المنصرم حوالي 22 يوما، أجريت عدة فحوصات وتحاليل، فتوصل الأطباء إلى أن مرضي يسمى "بهجت" BEHCET، وهو مرض نادر وغير معروف وبالإمكان أن يمس أي عضو من أعضاء الجسد، وفي حالتي أصيبت عروق عيني اليمنى بسببه".

وبعد تشخيص المرض، يقول بلال البالغ من العمر 24 سنة: "بدأت في رحلة علاجات بالأدوية، لكن رغم تناولها لم تتحسن حالتي، بل إن العين اليسرى بدأت تتأذى هي الأخرى، فأوصتني إحدى الطبيبات بدواء فعال غير أنه غال، إذ يقدر ثمنه بـ15000 درهم، فقلت لها على الأقل قدموا لي دواء يخفف عني هذا السواد الذي قلب حياتي رأسا على عقب، لأتمكن من اللعب لإحدى الفرق لأستطيع شراء الدواء الذي يكون في بعض المرات غير موجود داخل المغرب".

وأَضاف حارس المرمى نفسه أنه ذات صباح، استيقظ فوجد أن عينه اليمنى انطفأت، واليسرى فيها ضباب، مردفا: "أصبحت بالكاد أقضي حوائجي الطبيعية داخل المنزل فقط، والأدوية لا تجدي نفعا، وتعبت من تناولها دون فائدة رغم غلاء أسعارها، وبعضا يوجد خارج المغرب فقط".

وأمام هذا الوضع، يطالب بلال بمساعدته بغية تجاوز محنته والتعاون معه من أجل العلاج لدى أخصائي، قصد استرجاع بصره والتداوي من العمى الذي يهدد حياته ومستقبله الكروي، لاسيما أن الفرق التي لعب لصالحها في ما مضى أدارت ظهرها له، إذ لا يجيب مسؤولوها على الهاتف رغم علمهم بمرضه وقعوده في المنزل، بعدما كان يحلم بأن يصبح حارس مرمى ذا صيت.

للتواصل مع بلال، هذا رقم هاتفه 0636417843