تجربة احترافية جديدة تقود أمرابط إلى "الكالتشيو"

أوعنا بلعيد

قالت تقارير إخبارية إيطالية إن إدارة فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم نجحت في إغلاق صفقة التعاقد مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، لاعب كلوب بروج البلجيكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن متوسط ميدان الأسود سيتابع مباراة ناديه كلوب بروج في الدور التمهيدي من دوري الأبطال من مدرجات "إستاد لينزر"، أمام فريق لاسك لينز النمساوي، على أن يسافر إلى إيطاليا بعدها بساعات للخضوع للفحص الطبي الروتيني، قبل إعلان صفقة ضمه رسميا من قبل ناديه الجديد.

وحسب المصادر ذاتها فسينتقل أمرابط إلى ناديه الجديد على سبيل الإعارة بموجب عقد يمتد لموسم واحد، مع خيار الشراء في يونيو 2020 مقابل 3.5 ملايين أورو، سيدفعها ناديه الجديد مقابل الحصول على خدماته بشكل نهائي إن اقتنع الطاقم التقني بمستواه طيلة الموسم.

وكان اللاعب سالف الذكر مرشحا وفق مصادر هولندية للانتقال إلى أياكس أمستردام لتعويض رحيل فان دي بيك، الذي كان ريال مدريد مهتما بخدماته، لكنه لم يكمل صفقة ضمه بعدما أوضح الفرنسي زين الدين زيدان أن أولوية النادي الملكي تتجسد في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا.