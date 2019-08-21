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كُتّاب وآراء
درار ينضم إلى "التشكيلة المثالية" للدوري التركي
اختير الدولي المغربي نبيل درار، مدافع فناربخشة التركي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الأولى برسم مسابقة "السوبر ليغ"، بعد الأداء الكبير الذي بصم عليه رفقة ناديه أمام غازي شهير، خلال المواجهة التي انتهت 5-0.
وحسب مؤشر "سوفاسكور"، المتخصص في تقييم الدوريات والمسابقات الكروية العالمية، فقد تم اختيار نبيل درار بعد المستوى الكبير والمتميز الذي ظهر به في أولى مباريات ناديه في الموسم الجديد.
وتمكن المدافع المغربي، الذي اعتمد عليه المدرب كظهير أيسر (يلعب في اليمين عادة)، من تسجيل الهدف الرابع لناديه خلال الدقيقة (74)، في المواجهة التي انتهت بخمسة أهداف نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من فيكتور موزيس من ضربة جزاء في الدقيقة (7)؛ ثم أضاف فيدات موريكي الهدف الثاني (د17)، وتبعه ايمري بيلوزوجلو بالهدف الثالث من ضربة جزاء جديدة (د24)، قبل أن يختتم فيردي كادويجلو حصة التسجيل ويضيف الخامس في الدقيقة (88).
واختير مدافع "الأسود" كثاني أفضل لاعب في الأسبوع بعدما حصل على 8.5 نقاط، عقب الأداء اللافت الذي قدمه في أولى مباريات ناديه ومساهمته بشكل واضح في تحقيق أصحاب الأرض لنقاط المباراة كاملة في المواجهة التي جرت على أرضية ملعب "شوكرو ساراجوغلو".
وبمعنويات مرتفعة، انضم اللاعب سالف الذكر إلى مران ناديه الجماعي صباح يومه الثلاثاء، بعدما لقي الإشادة والإطراء من جماهير فناربخشة، بحكم الأداء الذي قدمه في الرواق الأيسر رغم أن مركزه الأصلي على اليمين، سواء كظهير أو جناح في بعض اللقاءات.
ويستعد درار رفقة بقية زملائه لملاقاة إسطنبول باشاك ضمن الجولة الثانية من الدوري التركي "السوبر ليغ".