جزئيات بسيطة تسبق التحاق أيت بناصر ببوردو

أوعنا بلعيد

اقترب الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، لاعب موناكو الفرنسي، من خوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما عبر بشكل واضح عن رغبته في الخروج من ناديه الحالي.

وحسب مصادر فرنسية، يومه الثلاثاء، فقد بلغت المفاوضات بين إدارة موناكو ونظيرتها من بوردو، بالإضافة إلى اللاعب أيت بناصر، مراحلها النهائية، وأصبح متوسط ميدان الأسود قريبا أكثر من أي وقت مضى من حمل قميص ناديه الجديد.

وأضافت المصادر ذاتها أن فريق بوردو سيتعاقد مع أيت بناصر على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل، إذ ساعد اللاعب المغربي في إتمام المفاوضات بشكل سلس بعدما أعلن رغبته القوية في الانتقال إلى بوردو من أجل العمل تحت قيادة المدرب باولو سوزا.

وكان اللاعب سالف الذكر توصل بعروض احترافية من دوريات أخرى، لكنه فضل الرحيل إلى بوردو الفرنسي، مبديا رغبته القوية في اللعب الموسم المقبل بألوانه والرحيل عن نادي الإمارة الذي يملك عقده إلى غاية 2021.